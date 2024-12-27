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MÜSİAD, Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nu Yayınladı

MÜSİAD'ın raporuna göre Türkiye'de yerli savunma sanayi üretim kapasitesi %70 arttı, ancak dışa bağımlılık devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:45
MÜSİAD, Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nu Yayınladı

MÜSİAD'dan Önceki Yıllara Dikkat Çekici Rapor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Savunma Sanayi Sektör Kurulu, Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nu açıkladı. Rapor, yerli savunma sanayisinin mevcut performansı ve gelecekteki potansiyelini ele alarak, yerli üretim kapasitesinde %70 seviyelerine ulaşmanın altını çiziyor. Bunun yanı sıra, stratejik ürünlerde önemli başarılar sağlandığı ifade ediliyor.

Dışa Bağımlılık Sorunu

Rapor, MÜSİAD Savunma Sanayi Kurulu'nun, motor ve güç aktarma sistemlerindeki dışa bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki değerlendirmelerine de vurgu yapıyor. Özellikle ALTAY tankı ve diğer platformlar için ihtiyaç duyulan motor ve güç aktarma sistemlerinde hala yurt dışına bağımlılığın devam ettiği belirtiliyor.

Yerli Motor Üretimi Kritik Öneme Sahip

MÜSİAD Savunma Sanayi Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş, ileri malzeme teknolojilerinde AR-GE çalışmalarının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Kompozit malzemeler, grafen, nano malzemeler, karbon fiber gibi ileri teknoloji alanlarında yerli üretim artırılmalı ve dışa bağımlılık azaltılmalı" ifadesini kullandı.

Yatırımların Hız Kazanması Gerekiyor

Altunbaş ayrıca, Türk savunma sanayisinde yarı iletkenler ve mikroişlemciler gibi bileşenlerde dışa bağımlılığın sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının hız kazanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Programları Önem Taşıyor

Sektörde nitelikli insan kaynağının artırılması için eğitim programlarının geliştirilmesi ve devlet-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Altunbaş, bu adımların sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

2024 Raporunun Ana Hedefleri

Türkiye Savunma Sanayi 2024 Raporu'nda yer alan ifadeler şöyle: "Havacılık ve uzay sistemlerinde Milli Muharip Uçak ve Göktürk projeleri ile dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Jet motoru ve uydu teknolojilerinde çalışmalar devam ediyor. Algılayıcı ve sensör teknolojilerinde, kızılötesi, kuantum algılama ve diğer ileri algılayıcılarda milli çözümler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Hibrit ve elektrikli tahrik sistemlerinde içten yanmalı motorların yerine hibrit ve elektrikli tahrik sistemlerine geçiş, ALTAY tankı gibi projelerde stratejik bir öncelik olarak belirlenmiştir. Ayrıca, barut gibi kritik malzemelerin yerli üretimi ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, bağımsız savunma sanayi hedefleri için stratejik önem taşımaktadır."

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