Musiki Eğitim Vakfı'ndan Ümit Gürelman'a Vefa Konseri

Musiki Eğitim Vakfı (MEV), Türk müziğine ömrünü adayan neyzen, akademisyen ve eğitmen Ümit Gürelman onuruna anlamlı bir konser düzenledi. Etkinlik, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Konserin Detayları

Müzik araştırmacısı Osman Nuri Özpekel moderatörlüğünde gerçekleşen konserde, usta sanatçılar Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay solist olarak sahne aldı. Konserdeki saz heyeti ise ritimde Ferruh Yarkın, çelloda Volkan Ertem, neyde Mohammed Ceylan, kanunda Mustafa Tabak, kemençede İremnur Yaşar ve tanburda Ahmet Yağmur Kucurdan oluştu.

Ümit Gürelman Kimdir?

Uzun yıllar boyunca hem sahne hem de eğitim alanında Türk müziğine hizmet eden Ümit Gürelman, özellikle TRT'deki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaştı. Ney sazındaki ustalığı, derinlikli yorum gücü ve akademik çalışmalarıyla tanınan Gürelman, geleneksel repertuvarın korunması ve genç kuşaklara aktarılması konusunda büyük emek verdi.

Gürelman, ses eğitimi ve repertuvar çalışmalarıyla birçok sanatçının yetişmesinde öncü rol oynamıştır.

Musiki Eğitim Vakfı (MEV) tarafından Türk müziğine ömrünü adamış neyzen, akademisyen ve eğitmen Ümit Gürelman onuruna Rami Kütüphanesi'nde konser düzenledi.

Musiki Eğitim Vakfı (MEV) tarafından Türk müziğine ömrünü adamış neyzen, akademisyen ve eğitmen Ümit Gürelman onuruna Rami Kütüphanesi'nde konser düzenledi.