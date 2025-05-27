Muskat Büyükelçiliği'nden 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri

Muskat'ta Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle Türk lezzetlerini tanıttı. Umman'ın başkentinde gerçekleştirilen bu etkinlikler, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerini vurgulayarak, yurt içinde ve yurt dışında bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Büyükelçi Hekimoğlu Etkinliklerde Bulundu

21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan kutlamaların açılışı, 22 Mayıs'ta Muskat Havalimanı'ndaki Noor Restoranı'da düzenlendi. Bu etkinlikte, Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve elçilik mensupları yer aldı. Türk yemeklerinden oluşan sunumlar gerçekleştirildi.

Türk Yemekleri Akşamı ve Diğer Etkinlikler

23 Mayıs'ta, Muskat'ın önde gelen otellerinden Al Bustan Oteli'nde yine Büyükelçi Hekimoğlu’nun katılımıyla bir Türk Yemekleri Akşamı düzenlendi. Haftanın ilerleyen günlerinde ise başkentteki diğer önemli otellerde Türk yemekleri menülerde yer aldı ve misafirler bu eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Türk Restoranları da Etkinliklerde Yer Aldı

Muskat, Salalah, Nizva, Sohar ve Sur kentlerinde bulunan 60'ın üzerinde Türk restoranı, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Türk lezzetlerini misafirlerine sundu. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Umman'ın prestijli üniversitelerinden Sultan Qaboos Üniversitesi'nde, 25-26 Mayıs tarihlerinde öğrencilere Türk yemekleri, Türk çayı, Türk kahvesi ve salep ikram etti.

Türk Mutfağına Yoğun İlgi

Türk mutfağı, Umman'da en sevilen yabancı mutfaklar arasında yer almaktadır. Umman dahil olmak üzere Körfez bölgesindeki birçok ülkede birçok Türk restoranı bulunuyor. Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü tanıtma çabaları, bu bölgedeki Türk mutfağı sevgisini daha da pekiştiriyor.

Umman'da Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliğince "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk lezzetlerini tanıtma faaliyetleri çerçevesinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi.

Umman'da Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliğince "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk lezzetlerini tanıtma faaliyetleri çerçevesinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi.