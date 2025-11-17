MUSKİ'den Muğla'da Atıksu Denetimleri: 352 Denetim, 349 Numune

MUSKİ, Muğla genelinde atıksu denetimlerine hız kesmeden devam ediyor

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, çevre koruma ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla il genelindeki atıksu denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, "Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı korumalıyız" vizyonu doğrultusunda ekipler, işletmelerin atıksu yönetim süreçlerini titizlikle inceliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, işletmelerin kanalizasyon şebekesine deşarj ettiği atıksuların çevreye, insan sağlığına ve arıtma tesislerine zarar vermemesi için kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde vidanjörlerle alınan numuneler de laboratuvar incelemelerine gönderilerek kontrol ediliyor.

Denetimler ve sonuçlar

Yürütülen denetimlerle hem su kaynaklarının korunması hem de doğanın kirlenmesinin önlenmesi hedefleniyor. Denetimler sayesinde daha sağlıklı ve yaşanabilir alanlar oluşturuluyor.

Denetim verileri: İlimiz genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 352 denetim yapıldı ve bu işletmelerden 349 atıksu numunesi alındı. Ayrıca 69 Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (AKKR) ve 23 Atıksu Bertaraf Protokolü düzenlendi.

Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Personeli Yasin Şıracı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İlimiz genelinde çeşitli işletmelere 352 denetim gerçekleştirdik ve bu işletmelerden 349 adet atıksu numunesi aldık. Bu kapsamda 69 adet Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (AKKR) ve 23 adet de Atıksu Bertaraf Protokolü düzenlenmiştir. Çevre temizliği ve insan sağlığı hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluğu yerine getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde; yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de doğamızı, suyumuzu korumaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz"

