MUSKİ Karaca Mahallesi'nde 40 yıllık içme suyu hatlarını kamusal alana taşıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi'nde vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen ve müdahaleyi güçleştiren yaklaşık 40 yıllık içme suyu şebeke hatlarını kadastral yol güzergâhına alıyor. Proje ile yıllardır süren su kesintilerinin azaltılması, arızalara daha hızlı müdahale edilmesi ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmada, toplam 2 bin metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca, bölgedeki 30 abonenin bağlantı hattı yenilenerek abone arızalarının ve su kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Neden kadastral yola alınıyor?

MUSKİ ekipleri, mahallede özel mülkiyetlerden geçen ve yaklaşık 40 yıl önce döşenen hatları kadastral yol güzergâhına alarak, özellikle tarım arazileri ve seraların içinden geçen hatlar nedeniyle yaşanan müdahale zorluklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu düzenleme sayesinde iş makinelerinin arızalara erişimi kolaylaşacak ve oluşabilecek arızalara müdahale süreleri kısalacak; kesinti süreleri asgariye indirilecek.

Yetkililer ne dedi?

MUSKİ Marmaris Su Kanal İşletme Şefi Murat Merdan Yücel konuyla ilgili, "Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’nde özel mülkiyetlerden geçen içme suyu şebekesi hatlarının kadastral yollardan hattı yapım işidir. Kış aylarında özellikle arıza oluştuğu zaman iş makineleriyle tarlalardaki arızalara müdahale edemiyorduk, arıza süresi uzuyordu. Bu yapım için 2 bin metre şebeke hattı ile birlikte bu sorunun önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Karaca Mahallesi Muhtarı Ferdi Tosun ise çalışmanın mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Şimdi dikim yaptığımız için ekimlerde patlıyordu, kepçeyi sokamıyorduk. Şimdi yol kenarına alındığı için yenilenmiş olacak. Yani patlama azalmış olacak" dedi.

Proje tamamlandığında bölgedeki içme suyu altyapısının daha dayanıklı, müdahale edilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor.

