DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,53 0,07%
ALTIN
2.952,68 -0,04%
BITCOIN
3.334.720,14 -0,39%

Muşlu Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta PKK'dan çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti önündeki 'evlat nöbeti' eylemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 12:52
Muşlu Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemlerle, Diyarbakır annelerinin başlattığı sürece destek veren Muşlu aileler, çocuklarına kavuşma umudunu canlı tutma çabasını sürdürüyor.

Evlatlarının fotoğraflarını taşayan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak, DEM Parti ve PKK'ya karşı tepkilerini gösterdi. Eylemlere katılanlardan Ayten Koçhan, 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirtti. Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını ifade eden Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum, yolunuz yol değil. Dağ başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Gel devlete teslim ol. Oğlum bu bizim değil, Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz onlardan değiliz. Eylemime sona kadar devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek çıkın." dedi.

Bir başka katılımcı Halit Altun ise, 10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını dile getirdi. Altun, "Evlat nöbetini sürdürmeye kararlıyım. Çocuklarımız için buradayız. Sizin kara kaş ve gözlerinize hayran değiliz. Sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirene kadar da burayı terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki...

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı
2
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor
3
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor
4
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu
6
Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak
7
BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı