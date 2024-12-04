Muşlu Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti eylemlerini sürdürüyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemlerle, Diyarbakır annelerinin başlattığı sürece destek veren Muşlu aileler, çocuklarına kavuşma umudunu canlı tutma çabasını sürdürüyor.

Evlatlarının fotoğraflarını taşayan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak, DEM Parti ve PKK'ya karşı tepkilerini gösterdi. Eylemlere katılanlardan Ayten Koçhan, 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını belirtti. Oğlundan bugüne kadar haber alamadığını ifade eden Koçhan, "DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum, yolunuz yol değil. Dağ başında, mağaralarda devlet kurulmaz. Gel devlete teslim ol. Oğlum bu bizim değil, Amerika ile İsrail'in davasıdır. Biz onlardan değiliz. Eylemime sona kadar devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek çıkın." dedi.

Bir başka katılımcı Halit Altun ise, 10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını dile getirdi. Altun, "Evlat nöbetini sürdürmeye kararlıyım. Çocuklarımız için buradayız. Sizin kara kaş ve gözlerinize hayran değiliz. Sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirene kadar da burayı terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi. Evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.