Muşlu Öğrenciden İnovatif Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı Tasarımı

Muşlu öğrenci Serkancan Toktaş, Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı ile TÜBİTAK yarışmasında bölge ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:34
Muşlu Öğrenciden İnovatif Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı Tasarımı

Muşlu Öğrenciden İnovatif Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı Tasarımı

Muş Özel Bilim Teknik Koleji 12. sınıf öğrencisi Serkancan Toktaş, okulun müdür yardımcısı ve proje danışmanı İlyas Güngör'ün desteğiyle geliştirdiği "Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı" ile dikkatleri üzerine çekti.

Toktaş, hazırladığı projeyle TÜBİTAK 2204-A 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge aşamasında ikinci olmanın gururunu yaşıyor. Dört yıldır uluslararası teknolojik tasarım alanında projeler geliştirdiğini ifade eden Toktaş, bu kapsamda tasarladığı aracın çok önemli bir işlevi olduğunu belirtti.

Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracının Özellikleri

Serkancan Toktaş, üzerine sensör ve kameralar entegre ettikleri aracın, 10 santimetreye kadar toprak altında bulunan mayınları tespit edebildiğini vurguladı. Tespit edilen mayın üzerine kilitlenen aracın, güvenli bir şekilde patlatılıncaya kadar sabit kalacağını ifade eden Toktaş, projenin detaylarına şu şekilde açıklık getirdi:

"Yaptığımız kodu buraya giriyoruz ve bu kodlar aracımıza komut veriyor. Aracın tekerlek tasarımı zırhlı yapıya sahip ve pillerle şarj edilebiliyor. Şarjı dolduktan sonra arazide yaklaşık 2-3 saat çalışma imkanı buluyor. Ayrıca, aracın üzerinde bulunan bluetooth ile 50 metre mesafeden kablosuz bağlantı sağlanabiliyor."

Aracın önünde yer alan bobin sensörünün, manyetik alan oluşturup mayını bulduğunu ve bu veriyi bilgisayar ile telefon uygulamalarına aktardığını anlatan Toktaş, aralarındaki kameranın arazi taraması ve çeşitli işlemler için kullanıldığını belirtti. Toktaş, "Batman'da düzenlenen bölge yarışmasında 13 teknolojik tasarım alanında yarıştım ve bölge ikincisi olmaya hak kazandım. Hedefim projemi daha çok geliştirip TEKNOFEST'e katılmak." dedi.

Danışmanı İlyas Güngör ise, projelerinin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER tarafından belirlenen 2025 Yılı Mayınsız Dünya hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Muş Özel Bilim Teknik Koleji öğrencisi Serkancan Toktaş, okulun müdür yardımcısı ve proje...

Muş Özel Bilim Teknik Koleji öğrencisi Serkancan Toktaş, okulun müdür yardımcısı ve proje danışmanı İlyas Güngör'ün desteğiyle "Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı" tasarladı.

Muş Özel Bilim Teknik Koleji öğrencisi Serkancan Toktaş, okulun müdür yardımcısı ve proje...

Muş Özel Bilim Teknik Koleji öğrencisi Serkancan Toktaş, okulun müdür yardımcısı ve proje danışmanı İlyas Güngör'ün desteğiyle "Akıncı Zırhlı Mayın Tespit Aracı" tasarladı.

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