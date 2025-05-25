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Muşspor, Nesine 2. Lig'e Yükseldi: Kentte Büyük Coşku

Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselişini coşkuyla kutladı ve şehirde bayram havası estirdi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 00:06
Muşspor, Nesine 2. Lig'e Yükseldi: Kentte Büyük Coşku

Muşspor'un Başarısı Kentte Sevinç Yarattı

Muş'ta vatandaşlar, Muşspor'un Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselmesini büyük bir sevinçle kutladı. Bu tarihi zafer, şehirde adeta bayram havası estirdi.

Coşkulu Kutlamalar

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı, Atatürk Parkı önüne kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle beraber coşkularını dışa vurdu. Takımlarının galibiyetini kutlayan taraftarlar, ellerinde bayraklarla İstasyon Caddesi'nde buluştu.

Ayrıca, araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, meşaleler yakarak kent merkezinde uzun süre kutlama yaptılar. Bu unutulmaz anlar, Muş'un spor tarihinde önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra vatandaşların birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirdi.

Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e...

Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atatürk Parkı önüne kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük coşku yaşadı.

Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e...

Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off final maçında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Atatürk Parkı önüne kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle büyük coşku yaşadı.

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