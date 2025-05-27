Muşspor, Nesine 2. Lig'e Yükselme Coşkusuyla Kutlandı

Muşspor'un Tarihi Başarısı

Muşspor'un, Nesine 3. Lig play-off finalinde, 24 Mayıs'ta Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etmesiyle elde ettiği başarı, kentte coşkuyla kutlandı. Bu zafer, takımın 31 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etme hakkı elde etmesi anlamına geliyor.

Şampiyonluk Kutlaması

Muş Şehir Stadyumu'nda düzenlenen "şampiyonluk kutlaması programı"na yüzlerce taraftar katıldı. Etkinlikte sahneye çıkan oyuncular ve teknik heyet, taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Kaptan ve oyuncular, şampiyonluk kupasını gülerek kaldırdı.

Vali Vekili'nden Destek

Muş Vali Vekili Cihat Abukan, konuşmasında sporun kentteki birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Burada büyük bir gururu ve onuru yaşamanın sevinci içerisindeyiz. İnşallah, seneye bu zamanlarda 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacağız. Muşspor'umuzun yolu açık, geleceği parlak olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nin Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muşspor'un sadece sahada değil, halkın gönlünde de sahne aldığını belirtti. "Muşspor'un büyük başarısı, şehirde görülmemiş bir heyecan oluşturdu. Sokaklar, caddeler doldu taştı. Takımımız daha şehir merkezine varmadan binlerce vatandaşımız tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şehrimiz adeta bir bayram havasına büründü. Bu kenetlenme, birçok şehre örnek olacak kadar kıymetli," dedi.

Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör'ün Açıklamaları

Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, taraftarlara teşekkür ederek, "Muşspor'un hedefi var, önce 1. Lig, ondan sonra Süper Lig." şeklinde konuştu. Teknik Direktör Fatih Çardak ise, "Bu sezon büyük mücadeleler verildi ve ortaya koyulan inanılmaz bir karakter var. Başarı istiyorsanız uzun vadede planlar yapmak zorundasınız ve bu planlara sadık kalmalısınız," ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda Eğlence

Konuşmaların ardından, taraftarlarla sporcular müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayarak birlikte keyifli bir zaman geçirdiler.

Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı. Muş Şehir Stadyumu'nda "şampiyonluk kutlaması programı" düzenlendi. Yüzlerce taraftarın katıldığı programda, sahneye çıkan oyuncular ve teknik heyet alkışlarla karşılandı. Daha sonra kaptan ve oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı. Muş Şehir Stadyumu'nda "şampiyonluk kutlaması programı" düzenlendi. Yüzlerce taraftarın katıldığı programda, sahneye çıkan oyuncular ve teknik heyet alkışlarla karşılandı. Daha sonra kaptan ve oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı.