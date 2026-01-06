Mustafa Bozbey’e Saldırı Girişimine Siyasi Tepkiler ve Destek Mesajları

Yıldırım’da program sırasında Başkan Bozbey’e saldırı girişimi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada konuşma yaptığı esnada 2 şahsın saldırı girişimine maruz kaldı. Olayın ardından saldırı girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Siyasi kesimden art arda kınama ve destek mesajları

Bursa’daki belediye başkanları ve siyasetçiler, Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişimine ilişkin sert tepkiler ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu saldırıyı kabul edilemez bularak şunları söyledi: "Halkla iç içe olmayı, sorunları yerinde dinlemeyi ve çözmeyi esas alan, halkçı ve katılımcı bir anlayışla görev yapan Başkanımıza yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halktan, adaletten ve hukuktan yana yürüttüğümüz mücadele saldırılarla engellenemez. Bu karanlık anlayışa karşı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz".

Erkan Aydın (Osmangazi Belediye Başkanı)

Erkan Aydın açıklamasında, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Yeşiltaş (CHP Bursa İl Başkanı)

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta bir ilçede halk buluşmaları yapan Başkanımıza yönelik bu girişim, aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe yönelmiş bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Şadi Özdemir (Nilüfer Belediye Başkanı)

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de saldırının Başkan Bozbey’in vatandaşlarla görüşmek üzere sahada bulunduğu sırada gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişimiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY’İN YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM SIRASINDA BİR GRUP VATANDAŞIN SALDIRI GİRİŞİMİNE MARUZ KALMASININ ARDINDAN, BURSA’DAKİ SİYASETÇİLERDEN VE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ART ARDA KINAMA VE DESTEK MESAJLARI GELDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA