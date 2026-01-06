Mustafa Bozbey’e Saldırı Girişimine Siyasi Tepkiler ve Destek Mesajları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Yıldırım’daki programında 2 şahsın saldırı girişimine siyasetçilerin kınama ve destek mesajları geldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:53
Mustafa Bozbey’e Saldırı Girişimine Siyasi Tepkiler ve Destek Mesajları

Yıldırım’da program sırasında Başkan Bozbey’e saldırı girişimi

Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada konuşma yaptığı esnada 2 şahsın saldırı girişimine maruz kaldı. Olayın ardından saldırı girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Siyasi kesimden art arda kınama ve destek mesajları

Bursa’daki belediye başkanları ve siyasetçiler, Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişimine ilişkin sert tepkiler ve geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu saldırıyı kabul edilemez bularak şunları söyledi: "Halkla iç içe olmayı, sorunları yerinde dinlemeyi ve çözmeyi esas alan, halkçı ve katılımcı bir anlayışla görev yapan Başkanımıza yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Halktan, adaletten ve hukuktan yana yürüttüğümüz mücadele saldırılarla engellenemez. Bu karanlık anlayışa karşı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz".

Erkan Aydın (Osmangazi Belediye Başkanı)

Erkan Aydın açıklamasında, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Yeşiltaş (CHP Bursa İl Başkanı)

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta bir ilçede halk buluşmaları yapan Başkanımıza yönelik bu girişim, aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe yönelmiş bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Şadi Özdemir (Nilüfer Belediye Başkanı)

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de saldırının Başkan Bozbey’in vatandaşlarla görüşmek üzere sahada bulunduğu sırada gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey’e yönelik saldırı girişimiyle ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY’İN YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY’İN YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM SIRASINDA BİR GRUP VATANDAŞIN SALDIRI GİRİŞİMİNE MARUZ KALMASININ ARDINDAN, BURSA’DAKİ SİYASETÇİLERDEN VE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ART ARDA KINAMA VE DESTEK MESAJLARI GELDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY’İN YILDIRIM İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROGRAM...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kışta Egzama Artışı: Dr. Sema Karaoğlu'ndan Nemlendirme Uyarısı
2
Siirt Belediyesi A-1 ve L-2 Hatlarına Gece Ek Seferleri Başlattı
3
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
4
Mustafa Bozbey’e Saldırı Girişimine Siyasi Tepkiler ve Destek Mesajları
5
Başkan Dursun: "Gönüllere dokunmak önceliğimiz"
6
Yüksekova'da 'Anne Oteli' zorlu kışta anne adaylarına sıcak yuva
7
Esenyurt Belediyesi Geri Dönüşümü Solarkent Sitesi'ne Taşıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları