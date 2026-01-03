Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi

Küçükçekmece’de silahlı saldırıda ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi

Olayın ayrıntıları

İstanbul Küçükçekmece’de kaldırımda bekledikleri sırada kimliği belirsiz motosikletli kişilerce hedef alınan ve ağır yaralanan Muhammet Gözsu ile Hasan Alinin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Cenazeler, incelemelerin tamamlanmasının ardından aile yakınlarına teslim edilecek.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu(23) ve Levent Ö.’yü hedef alarak ateş açtı. İki genç olay yerinde yere yığılırken, mermiler o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali(27)’ye de isabet etti.

Saldırganlar, saldırı sonrası motosikleti yakınlarda boş bir alana bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Gözsu ve Hasan Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın tanıklarından ve yakınlarından biri olan Furkan Turhan, "Hasan kardeşim benim yanıma geliyordu. Telefon almaya gidecektik. 19.23’te aradım geliyorum dedi. 19.55’te aradığımda senin arkadaşını vurdular dediler. Ben koşa koşa olay yerine gittim. Orada öğreniyorum ki cezaevinden çıkan kişi ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Ailesi başta olmak üzere bütün sevdiklerinin ciğeri yandı. Ben bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Benim gencecik yaşta kardeşim öldü. Saldırıyı motosiklet ile gerçekleştirmişler. Hasan Ali ile husumetleri yok. Onlar oradan geçerken tesadüfen kör kurşuna gidiyorlar" dedi.

Hasan Ali’nin cenazesinin memleketi Suriye’de defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 27 YAŞINDAKİ HASAN ALİ.