Mustafa Demir Kastamonu'da: 'Biz hizmet, onlar hezimet; eserimiz, onların hasarı'

Toplantı ve ana mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Kastamonu'da düzenlenen basın toplantısında partisinin belediyecilik anlayışını anlattı ve CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Demir, siyasetlerindeki asıl hedefin milletin refahı ve mutluluğuna katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Demir'in sözleri

Demir, partisinin kuruluş amacını ve hedefini aktararak, hiçbir belediye başkanları hakkında "Şu belediye başkanınız çalışmıyor, şu belediye başkanınız yetersiz kalıyor" şeklinde bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Bundan sonraki hedeflerinin "insanla bütünleşen, milletle bütünleşen bir belediyecilik" olduğunu ifade etti.

Demir'in CHP'ye yönelik eleştirileri ve vurguları şöyle:

"Biz hizmet belediyeciliği yaparız. Onlar hezimet belediyeciliği yapar. Biz eser belediyeciliği yaparız. Onlar hasar belediyeciliği yapar. Biz yaparız, onlar eline geçirdiğinde bozar."

CHP zihniyetinde hizmete niyet olmadığını söyleyen Demir, "Bunların kafalarında, düşüncelerinde bu millet yok. Önce milleti önemseyeceksin. Önce milleti merkeze alacaksın, ondan sonra hizmet edeceksin. CHP düzeninde ve sisteminde millet yok. Sadece kendileri var. Sadece bu millete yukarıdan bakarlar." ifadelerini kullandı.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımını örnek vererek, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" sözünü hatırlattı ve iki anlayış arasındaki farkı böylece ortaya koydu. Metro örneğini vererek, "Biz metro yaparız. Onlar eline geçirdiklerinde yapılmış metroya hafriyat dökerler." dedi.

Siyasi hedefler ve halkla ilişki

Demir, milletin AK Parti'den yana olduğunu belirterek, 23 yıl kesintisiz iktidarın Cumhuriyet ve dünya demokrasi tarihinde örnek olduğunu söyledi. "Türkiye yüzyılının inşası için 2028'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi adına olağanüstü gayret göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Topluma yakın, ulaşılabilir ve acıyı-sevinci paylaşan bir belediyecilik imajı çizilmesi gerektiğini belirten Demir, sözlerini şu şekilde tamamladı: "İnsanlarda AK Parti denince, 'Hakikaten acımızı paylaşıyorlar. Sevincimiz olduğunda yanı başımızda sevincimizi arttırıyorlar. İstediğimiz zaman ulaşabilecek bir belediye başkanımız var. İhtiyacımız olduğunda bir teşkilat mensubu kardeşimize ulaşabiliyoruz ve derdimizi anlatabiliyoruz' düşüncesi hakim olmalı. Biz çalışacağız arkadaşlar. Biz çalışırken insanı önceleyeceğiz. Ülkemizin geleceği ve bekası için çalışıyoruz."

Toplantıya katılanlar

Basın toplantısına AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu, İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

