Mustafa Destici'den Şırnak'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta yaptığı konuşmada, "Hepimizin beklentisi terörsüz Türkiye'dir ama terörsüz Türkiye diyerek bunu fırsat bilerek siyasi bölücülük yapılmasına da asla izin verilmemelidir. Kardeşliğimiz, birliğimiz her şeyin üzerindedir," dedi.

Destici, Şırnak Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu'nu ziyaret ederek, Federasyon Başkanı Mehmet Güngör ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, Şırnak'ta günde 80 bin varil petrol çıkarıldığını ve bunun bölge halkına iş imkanı sağladığını söyledi.

Önceden terör yuvası olan yerlerin artık cennet gibi bir coğrafyaya dönüştüğünü vurgulayan Destici, "Cehennem Kanyonu diye anılan yerler bugün Cennet Deresi olmuş. Herkesin ailesiyle, yakınlarıyla birlikte piknik yaptığı güzel bir coğrafya. Onun için bunları duymak, bunları her geldiğimizde Şırnak'ta görmekten büyük mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Güvenlik korucularının ülkenin güvenliğinde kritik bir rol oynadığını belirten Destici, onlara yönelik olumsuz yorumlara tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk milleti de güvenlik korucularımızla birliktedir ve sonuna kadar da onların yanında durmaya devam edecektir," dedi.

Destici, "Terörsüz Türkiye'yi zaten en çok ülkesini, vatanını, milletini sevenler ister. Biz 40 sene önce de terörsüz Türkiye istiyorduk. Bu mücadeleyi canları pahasına bu topraklarda verdiler," dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Destici, milletin birliği için ortak düşman terörizme karşı savaşılması gerektiğini ifade etti. "Ordumuz, askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız terörü bitirmiştir. Şimdi terörsüz Türkiye hedefiyle bir süreç başlatılmıştır," sözlerini ekledi.

Konuşmasında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına da değinen Destici, "Biz PKK deyince sadece Türkiye içinde eylem yapan örgütü anlamıyoruz. KCK, PYD ve YPG gibi unsurları da sayıyoruz. Hepsi silahlarını bırakmalı ki örgüt silah bırakmış olsun. Devletimiz bütün bunları takip ediyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, Şırnak Valiliğine geçerek Vali Birol Ekici ile görüşen Destici, parti binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda) çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, Vali Birol Ekici (sağda) ile görüştü, Şeref Defterini imzaladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (solda) çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, Vali Birol Ekici (sağda) ile görüştü, Şeref Defterini imzaladı.