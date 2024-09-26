Mustafa Destici'den Türk Dil Bayramı Kutlaması

Mustafa Destici, Türk Dil Bayramı'nı Kutladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayınladığı mesajla Türk Dil Bayramını coşkuyla kutladı.

Sosyal Medyadan Gelen Mesaj

Sosyal medya hesabı aracılığıyla mesajını paylaşan Destici, Türkçenin geçmişten günümüze kadar, dünya üzerindeki soydaşlarımızla aramızdaki en önemli bağ olduğunu vurguladı. Açıklamasında, "Türkçemizin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi, aynı zamanda milletimizin tüm kültürel değerlerinin de korunup yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Türk milletinin Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum," dedi.