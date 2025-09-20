Mustafa Elitaş Darende'de Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Ziyaret ve Açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'ni ziyaret etti. Külliyeyi gezen Elitaş ve beraberindekiler, Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Abdullah Süren'den bilgi aldıktan sonra Somuncu Baba Türbesi'ne geçti.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada manevi bir atmosfer yaşadıklarını belirtti. Anadolu'nun gönül erenlerinden Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin huzurunda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, Buranın kendine has manevi havasını teneffüs ettik. Somuncu Baba, şöhretten kaçarak doğduğu Kayseri’nin Akçakaya beldesinden birçok farklı beldeye giderek irşat görevlerini yerine getirmiş, insanları hak yolunda aydınlatmıştır. ifadelerini kullandı.

Vakfa ve Tarihe Övgü

Elitaş, Hulusi Efendi Vakfı'nın gönüllere dokunan hizmetlerini takdirle karşıladığını belirterek, 700 yıllık tarihi süreçte ecdadımızın manevi iklimini günümüze taşımaları gerçekten takdire şayan. Bu güzel gayretlerinden ötürü vakfı yürekten tebrik ediyorum. dedi.

İncelemeler ve Halkla Buluşma

Külliye ziyaretinin ardından Elitaş ve beraberindekiler, ilçedeki Özel Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Müzesi, Tohma Kanyonu, Hamidiye Çarşısı ve Kudret Havuzu'nu gezdi. İlçede vatandaşlarla da bir araya gelen Elitaş, yeni evlenen bir çifte mutluluk diledi.

Elitaş'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.