Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri

Mustafa Kalaycı: Terörsüz Türkiye, küresel güç olma yolunda atılım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da düzenlenen etkinlikte terörle mücadele ve orman yangınlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Kalaycı, 'Terörsüz Türkiye demek, Türkiye'nin küresel güç olması yolunda önemli bir atılım demektir.' ifadelerini kullandı.

Konya'da orman yangınları farkındalık konseri

Kalaycı, partisinin il başkanlığınca orman yangınlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Bir ve birlikte, her şeyden önce Türkiye' temalı halk konserine katıldı. Etkinlik Kılıçarslan Meydanı'nda gerçekleştirildi; konser öncesi yangınlarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Kalaycı, ülkede meydana gelen yangınların herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Ağaç dikmenin ve ormanları korumanın önemine değinerek, Bu emaneti korumak ve ağaç dikmek, hepimiz için dini, milli ve vicdani bir görevdir.

Filistin ve uluslararası çağrı

Kalaycı, bölgedeki gelişmelere de dikkat çekti; İsrail'in eylemlerini kınayarak 'Saldırmadığı ülke kalmadı. Türkiye olarak, Filistinlilerin dünyadaki sesi olduk.' dedi ve Birleşmiş Milletler'e müdahale çağrısında bulundu. Kalaycı, 'Artık Birleşmiş Milletler bu olaya el atmalı ve askeri bir güç oluşturarak İsrail'i durdurmalıdır. Ne yaparsa yapsınlar, Siyonist alçaklara eyvallahımız yoktur. Ayranımız kabarmaya görsün, gerisini düşünecek olan onlardır.' ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Terörsüz Türkiye sürecinin, terörün ülkeden tamamen sökülüp atılmasını hedeflediğini belirten Kalaycı, cumhuriyet tarihinden bu yana dış müdahaleler ve fitne girişimlerine dikkat çekti. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin attığı adımla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye, mutlaka başarıya ulaşacaktır. Kalaycı, 'Terörle herhangi bir pazarlık yok. Biz terör bitsin dedikçe kuduruyorlar, kudursunlar. Biz yolumuza devam edeceğiz.' sözleriyle projeye kararlılıkla bağlı olduklarını vurguladı.

Etkinlik ve katılımcılar

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da orman yangınlarıyla ilgili farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek katılımcılara ve sanatçılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan ve Nazlı Öksüz sahne aldı. Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

