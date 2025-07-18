Mustafa Kutlu ve Ahmet Sönmez, TRT 12 Punto'ya Konuk Oldu

Yazar Mustafa Kutlu ve yönetmen Ahmet Sönmez, TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya konuk oldu. Bu yıl 20 Temmuz'a kadar devam edecek etkinlik, 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi profesyonelini bir araya getiriyor.

Uzun Hikaye ve Edebiyat Uyarlamaları Üzerine Düşünceler

Ezgi Sütçü'nün sunumuyla TRT 2'deki 12 Punto Özel Yayını'na katılan Kutlu, yönetmen Osman Sınav ile birlikte 8-9 yıl boyunca 'Uzun Hikaye' filmi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kutlu, Sınav'ın titiz çalışmasına vurgu yaparak, "En ufak sahne, en ufak rollerde bile en iyi oyuncular vardı. Arkasında güzel bir film bıraktı,” dedi.

Kutlu, Türk sinemasının Türk edebiyatını kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, sinemada edebiyat uyarlamaları açısından önemli yazarların başında Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt ve Muazzez Tahsin Berkand olduğunu ifade etti. Bu yazarların eserlerine en az 15'er film çekildiğini belirtti.

Bir Başarı Hikâyesi: Mavi Kuş

Ahmet Sönmez ise Kutlu'nun 'Yıldız Tozu' adlı eserinin bir çocuk hikayesi olarak ortaya çıktığını ve oğlunun bu hikaye için ”baba bunu film yapar mısın” dediğini açıkladı. Sönmez, 'Mavi Kuş' hikayesini filme aktarma hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Filmin senaryosu da Mustafa Kutlu'ya ait. Şu anda post prodüksiyon sürecinde,” dedi.

Sönmez, Kutlu’nun eserlerini sinema atmosferinde yazdığını, bu nedenle Kutlu'nun hikayelerini uyarlamanın kolay olduğunu belirtti ve "Bir yönetmenin görseli, atmosferi çok rahat anlayabileceği bir şekilde yazıyor,” ifadelerini kullandı.

Yazar Mustafa Kutlu (sağda) ve yönetmen Ahmet Sönmez (solda), TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya konuk oldu.

Yazar Mustafa Kutlu (sağda) ve yönetmen Ahmet Sönmez (solda), TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'ya konuk oldu.