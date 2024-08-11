Mustafa Şen'den Uşak'ta Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Uşak'ta düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye, aynı zamanda güçlü ve müreffeh bir bölge demektir; zulümden kurtulmuş bir dünya demektir" ifadelerini kullandı.

Teşkilatların Önemi

Toplantıda teşkilatın önemine dikkat çeken Şen, "Teşkilatlarımız bizim her şeyimiz. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir iktidar gerekmektedir. Bu nedenle, teşkilatlarımızın dimdik ayakta durması büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Güçlü Olması Gerekiyor

Mustafa Şen, Türkiye'nin güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve "Eğer güçlü olsaydık, İsrail zulmü Gazze'ye girmeye cesaret edebilir miydi? Hayır. O yüzden çok çalışmalıyız, işimizi en iyi ve düzgün yapmalıyız" dedi.

Komşu Ülkelere Destek

Cumhur İttifakı'nın komşularının toprak bütünlüğünü savunduğuna da vurgu yapan Şen, "Bizim amacımız, komşularımızın kurtuluşu içindir. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye aynı zamanda müreffeh bir bölge demektir" ifadelerini kullandı.

Program, Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar'ın konuşmalarıyla sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.