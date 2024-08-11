Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mustafa Şen'den Uşak'ta Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Uşak'ta yaptığı konuşmada güçlü ve bağımsız Türkiye'nin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:50
Mustafa Şen'den Uşak'ta Güçlü Türkiye Vurgusu

Mustafa Şen'den Uşak'ta Güçlü Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Uşak'ta düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye, aynı zamanda güçlü ve müreffeh bir bölge demektir; zulümden kurtulmuş bir dünya demektir" ifadelerini kullandı.

Teşkilatların Önemi

Toplantıda teşkilatın önemine dikkat çeken Şen, "Teşkilatlarımız bizim her şeyimiz. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir iktidar gerekmektedir. Bu nedenle, teşkilatlarımızın dimdik ayakta durması büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Güçlü Olması Gerekiyor

Mustafa Şen, Türkiye'nin güçlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve "Eğer güçlü olsaydık, İsrail zulmü Gazze'ye girmeye cesaret edebilir miydi? Hayır. O yüzden çok çalışmalıyız, işimizi en iyi ve düzgün yapmalıyız" dedi.

Komşu Ülkelere Destek

Cumhur İttifakı'nın komşularının toprak bütünlüğünü savunduğuna da vurgu yapan Şen, "Bizim amacımız, komşularımızın kurtuluşu içindir. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye aynı zamanda müreffeh bir bölge demektir" ifadelerini kullandı.

Program, Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar'ın konuşmalarıyla sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şen, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı