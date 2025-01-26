Mustafa Varank, Bursa'da Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi

Mustafa Varank, Rafadan Tayfa ile Çocukların Yanında

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' filmini Bursa'da çocuklarla birlikte izledi. Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara özel ücretsiz bir gösterim olarak düzenlendi.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Varank, çocuklara bu filmi karne hediyesi olarak izlettiklerini ifade etti. 'Rafadan Tayfa'nın ülkemiz sınırlarını aştığını vurgulayan Varank, "Bu eser sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da tanınan bir yapım. Bugün buradaki çocuklarımıza, onların eğlencesi adına bu filmi izlettik. İlginin büyüklüğünü gözlemlemek oldukça güzel," dedi.

Rafadan Tayfa'nın Başarısı ve Türk Dizi Sektörü

Varank, Türkiye'nin dizi sektöründe ve özellikle animasyonda önemli adımlar attığına da dikkat çekti. "Türkiye, dizi sektöründe ve animasyonda birçok önemli çalışmaya imza atıyor. Dizilerimiz artık önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Animasyon alanında ise yetenekli gençlerimizle birlikte çok güzel işler ortaya çıkıyor" diye ekledi.

Ayrıca Varank, 'Rafadan Tayfa' markasının çocuk ve aileler tarafından çok iyi bilindiğini belirtti. Bu markanın değerlerimizle uyumlu bir şekilde geliştirilmesinin en önemli etkenlerden biri olduğuna vurgu yaptı. "İsmail Fidan'a bu markayı yaratma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. TRT'nin de bu projeye destek vermesi, Türk animasyonuna büyük katkı sağladı," ifadelerinde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile filmin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Fidan da yoğun ilgi gösterilen etkinlikte yer aldı. 'Rafadan Tayfa: Kapadokya', çocukların ve ailelerin büyük ilgisini çekti.

Filmin konusu ise, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları içermektedir. TRT Çocuk'un sevilen serisinin beşinci filmi 'Rafadan Tayfa: Kapadokya', 27 Aralık 2024'te vizyona girmişti.