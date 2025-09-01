Mustafa Yeneroğlu'ndan 2025-2026 Adli Yılı Mesajı: Adalet Yeniden Yapılandırılmalı

Meclisteki basın toplantısı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı.

Yeneroğlu, 2025-2026 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki 25 bin civarındaki hakim ve savcının sadece yüzde 3'ünün coğrafi teminat hakkına sahip olduğunu söyledi.

Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadar Anayasa Mahkemesine 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldığını anlatan Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinde 113 bin 304 dosya biriktiğini dile getirdi.

Adalet sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Yeneroğlu, "Adli yıl açılışının daha adil bir döneme vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, "hukuku sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir vicdan meselesi olarak gören, yüksek adalet bilinci içinde çalışan tüm hakim, savcı, avukat ve adalet personelinin yeni adli yılını kutladığını" söyledi.