DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Mustafa Yeneroğlu'ndan 2025-2026 Adli Yılı Mesajı: Adalet Yeniden Yapılandırılmalı

Yeneroğlu, 2025-2026 Adli Yılı'nı kutlayıp adalet sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini ve kritik yargı verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:55
Mustafa Yeneroğlu'ndan 2025-2026 Adli Yılı Mesajı: Adalet Yeniden Yapılandırılmalı

Mustafa Yeneroğlu'ndan 2025-2026 Adli Yılı Mesajı: Adalet Yeniden Yapılandırılmalı

Meclisteki basın toplantısı

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı.

Yeneroğlu, 2025-2026 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki 25 bin civarındaki hakim ve savcının sadece yüzde 3'ünün coğrafi teminat hakkına sahip olduğunu söyledi.

Eylül 2012'den 30 Haziran 2025'e kadar Anayasa Mahkemesine 686 bin 484 bireysel başvuru yapıldığını anlatan Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesinde 113 bin 304 dosya biriktiğini dile getirdi.

Adalet sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Yeneroğlu, "Adli yıl açılışının daha adil bir döneme vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, "hukuku sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir vicdan meselesi olarak gören, yüksek adalet bilinci içinde çalışan tüm hakim, savcı, avukat ve adalet personelinin yeni adli yılını kutladığını" söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Albanese: Göç Ülkemize Büyük Fayda Sağladı — Victoria'da Neonazi Konuşması Kabul Edilemez
3
Kars'ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Mahalleye İndi: Her Akşam Vatandaşlar Besliyor
4
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
5
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
6
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
7
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu