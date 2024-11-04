Müzik Dünyasının Efsanesi Quincy Jones Hayatını Kaybetti

Quincy Jones'un Hayatı ve Vefatı

ABD'nin önde gelen müzik prodüktörlerinden biri olan Quincy Jones, 91 yaşında hayata veda etti. Jones'un danışmanı Arnold Robinson, sanatçının Los Angeles'taki evinde, ailesinin yanında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ailesinin Açıklaması

Jones'un ailesi, sanatçının vefatını duyururken, "Bu gece, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones'un vefat haberini buruk bir şekilde paylaşıyoruz," ifadelerine yer verdi. Aile, yaşanan bu kaybın büyük bir acı olduğunu ancak onun muhteşem hayatını kutladıkları vurgusunu yaptı.

Müzik Kariyeri ve Başarıları

91 yaşında hayata gözlerini yuman Jones, dünya çapında tanınan sanatçılarla iş birliği yapmış ve Michael Jackson'un kariyerinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle, 1983 yılında 20 milyondan fazla satan Thriller albümünün yapımcılığını üstlenmiştir.

Ödülleri

Quincy Jones, müzik kariyeri boyunca toplamda 28 Grammy ödülü kazanmış, bunun yanı sıra 2 Akademi Onur Ödülü ve 1 Emmy ödülüne layık görülmüştür. Unutulmaz şahsiyeti ve müzik endürisine olan katkılarıyla hatırlanacaktır.