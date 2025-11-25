Müzik Öğretmeni Hacer İçoğlu'nun İlk Cübbesi: Özel Bilge Koleji'nde Tören

Özel Bilge Koleji'nde duygusal cübbe töreni

Özel Bilge Koleji, Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kendi mezunu olup üniversite eğitimini üstün başarıyla tamamlayan ve yeniden okuluna dönen Müzik Öğretmeni Hacer İçoğlu için özel bir Cübbe Giyme Töreni düzenlendi.

Tören ve yöneticinin vurgusu

Özel Bilge Anadolu Lisesi mezunu olan Hacer İçoğlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak mesleğe başladığı okula geri döndü. Tören, öğrenciler ve öğretmenler tarafından coşkuyla karşılandı.

Kurucu Okul Müdürü Abdullah Samancı törende yaptığı konuşmada öğretmenliğin bir meslekten öte ideal ve gönül işi olduğuna dikkat çekti. Samancı, törene ilişkin olarak şunları söyledi: "Öğretmenlik, insanı yetiştirme sorumluluğu taşıyan en kutsal mesleklerden biridir. Bugün kendi mezunumuz olan Hacer öğretmenimizin ilk cübbesini giydirecek olmak bizim için ayrıca gurur verici. Kendisi genç yaşına rağmen idealist duruşu, enerjisi ve öğrencilerine olan sevgisiyle okulumuz için büyük bir değer."

Kutlama, çiçek ve pasta

Tören sırasında okul yönetimi tarafından hazırlanan cübbe Hacer İçoğlu'na giydirildi ve duygusal anlar yaşandı. Ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenler Günü'ne özel pasta kesimi gerçekleştirildi. Öğrenciler, genç öğretmene sürpriz olarak hazırladıkları çiçekleri takdim ederek duygularını alkış ve tebessümlerle paylaştı.

İlk ders müzikle başladı

Tören sonrasında Hacer İçoğlu, sınıfındaki ilk dersine bağlamasını alarak kısa bir müzik dinletisiyle başladı. Öğrencilerin coşkulu katılımıyla geçen ders, genç öğretmenin mesleğe olan bağlılığını ve sınıf içindeki etkileşimi gösterdi. Sınıf ortamında çekilen fotoğraflar, öğrencilerin dikkatle dinlediği ve derse aktif katılım gösterdiği anları yansıtıyor.

Okuldan mesaj

Okul yönetimi, mezunlarını eğitim kadrosuna yeniden katmanın hem bir sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak benzer törenlerin devam edeceğini bildirdi. Etkinlik, öğretmen emeğine verilen değeri ve genç öğretmenlere motivasyon sağlamanın önemini öne çıkararak okul kültüründe aidiyet duygusunu güçlendirdi.

Özel Bilge Koleji, bu anlamlı cübbe töreniyle hem öğrencilerine örnek bir mesaj verdi hem de eğitim camiasında farkındalık yaratan bir etkinliğe imza attı.

