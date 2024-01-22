'MV Sicilia' adlı yük gemisinin 7 mürettebatı kurtarıldı
Erdek'te yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemide bulunan 7 mürettebat için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler mürettebatı helikopter yardımı ile kurtardı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, kurtarma operasyonuna dair bilgileri aktardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MV Sicilia" adlı yük gemisindeki 7 kişilik mürettebatın kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "MV Sicilia" adlı yük gemisinin Erdek ilçesi açıklarında motor bozulması sonucu açık denizde sürüklendiğini ve karaya çarptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.
Yerlikaya, "Acil durum" sinyali veren gemideki 7 kişilik mürettebatın tahliyesinin 09.40'ta başladığını söyledi. Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz helikopterle 7 mürettebatı da kurtardı. Zorlu hava koşullarında kurtarma operasyonunu yapan Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize minnettarım. Milletimizin duası sizinle." dedi.
Bakan Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarının görüntülerini de paylaştı.