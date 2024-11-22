DOLAR
34,56 -0,22%
EURO
36,03 0,56%
ALTIN
3.003,05 -1,47%
BITCOIN
3.416.310,88 -0,78%

MVM CEEnergy CEO'su Fritsch, Doğal Gazda Yeni Ortaklıkların Önemini Vurguladı

MVM CEEnergy CEO'su Laszlo Fritsch, doğal gazda yeni ortaklıkların portföy çeşitlendirmesi açısından kritik olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:26
MVM CEEnergy CEO'su Fritsch, Doğal Gazda Yeni Ortaklıkların Önemini Vurguladı

MVM CEEnergy CEO'su Fritsch, Doğal Gazda Yeni Ortaklıkların Önemini Vurguladı

MVM CEEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Laszlo Fritsch, doğal gaz sektöründe yeni ortaklıkların hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, bu gelişmenin kendilerine portföylerini çeşitlendirme fırsatı sunduğunu bildirdi.

Fritsch, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Orta Avrupa bölgesi için enerji kaynakları ile boru hattı arasındaki dengenin sağlanmasının oldukça kritik olduğunu ifade etti. Fritsch, bu dengenin, bölgedeki enerji güvenliğini artırma potansiyelinin altını çizerek, doğrudan etkileri olacağına inandığını anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor
2
Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçiler İçin Eylemler Sürüyor
3
Meteorolojiden Uyarı: Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde Kuvvetli Yağış, Rüzgar ve Kar Bekleniyor
4
UCM'nin Netanyahu Kararı: İsrail'in Dokunulmazlığı Zayıflıyor
5
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
AK Parti'li İnan'dan İzmir Körfezi Tehditi: 'Foseptik Çukuru Haline Getirdiniz'
7
Nijerya'da Elektrik Kesintileri Yıllık 28 Milyar Dolar Zarara Neden Oluyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak