DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.456,17 -0,49%
BITCOIN
4.526.749,05 -0,6%

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da: Dünya Motokros Şampiyonası Spor Turizmini Güçlendiriyor

Afyonkarahisar, 6-7 Eylül'de 8. kez Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak; organizasyonun spor turizmi ve uluslararası spor diplomasisine katkısı vurgulanıyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:30
MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da: Dünya Motokros Şampiyonası Spor Turizmini Güçlendiriyor

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da: Dünya Motokros Şampiyonası Spor Turizmini Güçlendiriyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yarışlar öncesi hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar: Motokrosun başkenti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak sekiz yıldır Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)'ni Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Akülke, Afyonkarahisar için "Sporun, turizmin, termalin başkenti. Afyonkarahisar'ı uluslararası arenada ve Türkiye'de motokrosun başkenti olarak tanımlıyoruz." dedi ve organizasyonların "'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla" düzenlendiğini vurguladı.

Spor turizmi ve uluslararası etki

Akülke, Afyonkarahisar'ın spor turizmi açısından dünyada motor sporlarında bilinen bir şehir olduğunu belirterek, şampiyonanın kentin ve ülkenin spor turizmine güç verdiğini ifade etti. "Her kıtada yapılan yayın, spor turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" sözleriyle organizasyonun küresel erişimine dikkat çekti.

Akülke, ayrıca şampiyonanın yalnızca seyirci sayısı bakımından büyümediğini; "MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası sadece spor turizmi anlamında değil artık uluslararası spor diplomasisinde çok önemli yere sahip" olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların yurt dışındaki başarısının Türkiye için diğer spor branşlarına da önemli bir referans oluşturduğunu ekledi.

Organizasyonun ölçeği

Akülke, şampiyonanın hazırlanmasının zorlu bir süreç olduğunu ve yarışın ardından bir sonraki sezonun hazırlıklarına hemen başlandığını anlattı. Organizasyonun yürütülmesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaklaşık 100 hakemi, 50 yöneticisi, özel güvenlik görevlileri, valilik, belediye ve STK'ların katkılarıyla 2 bine yakın gönüllü ordusu ve yaklaşık 200 üniversite öğrencisi bulunduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar...

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yarışlar öncesi hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar...

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
2
Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı
3
Muş'ta Minibüs Şarampole Devrildi: 10 Yaralı, 1'i Ağır
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Mesajı
5
MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları — 9. Sınıf Uyum Rehberi
6
Mersin'de Kimlik Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi, Ruhsatı İptal Edildi
7
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)