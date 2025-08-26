MXGP Türkiye Afyonkarahisar'da: Dünya Motokros Şampiyonası Spor Turizmini Güçlendiriyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez Dünya Motokros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yarışlar öncesi hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar: Motokrosun başkenti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak sekiz yıldır Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)'ni Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Akülke, Afyonkarahisar için "Sporun, turizmin, termalin başkenti. Afyonkarahisar'ı uluslararası arenada ve Türkiye'de motokrosun başkenti olarak tanımlıyoruz." dedi ve organizasyonların "'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla" düzenlendiğini vurguladı.

Spor turizmi ve uluslararası etki

Akülke, Afyonkarahisar'ın spor turizmi açısından dünyada motor sporlarında bilinen bir şehir olduğunu belirterek, şampiyonanın kentin ve ülkenin spor turizmine güç verdiğini ifade etti. "Her kıtada yapılan yayın, spor turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" sözleriyle organizasyonun küresel erişimine dikkat çekti.

Akülke, ayrıca şampiyonanın yalnızca seyirci sayısı bakımından büyümediğini; "MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası sadece spor turizmi anlamında değil artık uluslararası spor diplomasisinde çok önemli yere sahip" olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların yurt dışındaki başarısının Türkiye için diğer spor branşlarına da önemli bir referans oluşturduğunu ekledi.

Organizasyonun ölçeği

Akülke, şampiyonanın hazırlanmasının zorlu bir süreç olduğunu ve yarışın ardından bir sonraki sezonun hazırlıklarına hemen başlandığını anlattı. Organizasyonun yürütülmesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaklaşık 100 hakemi, 50 yöneticisi, özel güvenlik görevlileri, valilik, belediye ve STK'ların katkılarıyla 2 bine yakın gönüllü ordusu ve yaklaşık 200 üniversite öğrencisi bulunduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

