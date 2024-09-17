Myanmar'daki Askeri Darbenin Cezası: 5,530 Sivil Hayatını Kaybetti

BM İnsan Hakları Ofisi'nden Şok Rapor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Myanmar'da 2021 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından en az 5,530 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 3,3 milyon kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yoksulluk ve Şiddet

Throssell, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, "2021 yılında gerçekleştirilen darbeden bu yana, askeri şiddet nedeniyle nüfusun yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullandı. Darbenin yarattığı yıkım ve yoksulluk, insanların ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturuyor.

Gençler ve Zorunlu Askerlik

Ülkedeki gençlerin orduya katılmaya zorlandığı ve bu sebeple yurtdışına kaçtıkları bilgisini veren Throssell, bugüne kadar yaklaşık 27,400 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, güvenilir kaynaklar arasında en az 1853 kişinin gözaltında hayatını kaybettiği bilgisi bulunuyor.

Uluslararası Toplumun Çabaları

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mevcut durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşınması gerektiğini ifade etti. Türk, "Şiddet sona ermeli ve keyfi gözaltında tutulan herkes derhal serbest bırakılmalıdır" diyerek, uluslararası toplum için çağrıda bulundu.

Darbe Süreci ve Sonrası

Myanmar ordusu, 2020’deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Darbeden sonra birçok üst düzey yetkili gözaltına alınmış ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiştir. Ayrıca, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) ve diğer silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştır.