DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

Myanmar Ordusu Demoso'yu 2 Yılın Ardından Geri Aldı

Myanmar ordusu, Kayah eyaletindeki stratejik Demoso kasabasını yaklaşık 2 yıl sonra KNDF'den geri aldı; operasyon 16 gün sürdü, silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:09
Myanmar Ordusu Demoso'yu 2 Yılın Ardından Geri Aldı

Myanmar ordusu Demoso kasabasının kontrolünü geri aldı

Myanmar'da askeri yönetim ordusu, ülkenin doğusundaki Kayah eyaletinde stratejik öneme sahip Demoso kasabasının kontrolünü yaklaşık 2 yılın ardından darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan geri aldı.

Operasyon ve sonuçları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kasım 2023'ten bu yana Karenni Milliyetleri Savunma Gücü (KNDF) kontrolünde olan Demoso, Şubat 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu tarafından geri alındı.

Kasabanın geri alınmasına yönelik yürütülen ve 16 gün süren operasyonlarda çeşitli silahlar ele geçirildi; operasyon sırasında güvenlik güçlerinden kayıplar yaşandı.

Yönetimin ele geçirilmesinin ardından ilk genel seçimin 28 Aralık'ta yapılacağı belirtiliyor. Myanmar ordusu, seçim öncesinde direniş güçlerinin kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonlarını artırdığını bildirmişti.

Darbe sonrası tablo

1 Şubat 2021'de yönetime el koyan Myanmar ordusu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, başlangıçta bir yıllığına ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) çatışmalar gerekçesiyle uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu içeren "Üç Kardeşler İttifakı" gibi gruplar orduya karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Öte yandan askeri yönetim, 31 Temmuz'da yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Edirne'de Üretilen 975 bin 440 Pullu Sazan Yavrusu Tekirdağ Göletlerine Bırakıldı
3
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı
4
UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı
5
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
6
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
7
Bakan Kurum'dan Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Müjdesi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı