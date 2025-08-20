Myanmar Ordusu Demoso'yu 2 Yılın Ardından Geri Aldı

Myanmar ordusu Demoso kasabasının kontrolünü geri aldı

Myanmar'da askeri yönetim ordusu, ülkenin doğusundaki Kayah eyaletinde stratejik öneme sahip Demoso kasabasının kontrolünü yaklaşık 2 yılın ardından darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan geri aldı.

Operasyon ve sonuçları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kasım 2023'ten bu yana Karenni Milliyetleri Savunma Gücü (KNDF) kontrolünde olan Demoso, Şubat 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu tarafından geri alındı.

Kasabanın geri alınmasına yönelik yürütülen ve 16 gün süren operasyonlarda çeşitli silahlar ele geçirildi; operasyon sırasında güvenlik güçlerinden kayıplar yaşandı.

Yönetimin ele geçirilmesinin ardından ilk genel seçimin 28 Aralık'ta yapılacağı belirtiliyor. Myanmar ordusu, seçim öncesinde direniş güçlerinin kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonlarını artırdığını bildirmişti.

Darbe sonrası tablo

1 Şubat 2021'de yönetime el koyan Myanmar ordusu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere birçok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, başlangıçta bir yıllığına ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) çatışmalar gerekçesiyle uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu içeren "Üç Kardeşler İttifakı" gibi gruplar orduya karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Öte yandan askeri yönetim, 31 Temmuz'da yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.