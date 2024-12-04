Nablus Sabunu Yapımı Geleneği UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Nablus Sabunu: Bin Yıllık Bir Gelenek

Filistin'in 1000 yıllık geçmişe sahip "Nablus sabunu yapımı geleneği", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

UNESCO Açıklaması ve Oturum Bilgileri

UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 19. oturumu 2-7 Aralık tarihleri arasında Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenleniyor. 3 Aralık'ta gerçekleştirilen oturumda, Nablus sabununun yapım geleneği bu listeye kaydedildi.

Nablus Sabununun İçeriği ve Yapım Süreci

Filistin'in en meşhur sabunlarından biri olan Nablus sabunu, yapımında zeytinyağı, sodyum hidroksit (NaOH) ve su gibi doğal malzemeler kullanarak üretiliyor. Bu sabunun elde edilmesi ise uzun uğraşlar sonucunda gerçekleşiyor ve bu özelliğiyle de kültürel bir miras niteliği taşıyor.