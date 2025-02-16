Nablus'ta Yoğun Çatışma: 7 Filistinli Yaralandı

İsrail Güçlerinin Nablus Baskını: 7 Yaralı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği operasyon sonrasında 7 Filistinli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Baskının Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Nablus’un eski şehir bölgesinde bir evi kuşatmak üzere baskın düzenledi. Bu olay, bölgede Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışmalara yol açtı.

Yaralılar ve Sağlık Durumları

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralılar arasında biri ağır olmak üzere 7 kişinin Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, çatışmalar sırasında yaralananlar arasında 60 yaşında bir kişi ile 18 ve 25 yaşındaki gençler bulunduğu belirtildi.

Bu olay, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşirken, sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin yoğunlaştığına dikkat çekiliyor.