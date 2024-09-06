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Nablus Valisi Daglas'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Sert Açıklama

Nablus Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:21
Nablus Valisi Daglas'tan Eygi'nin Ölümü Üzerine Sert Açıklama

Nablus Valisi Daglas'tan Sert Açıklamalar

Nablus Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Eygi'nin Ölümü ve Sorumluluk

Vali Daglas, Eygi'nin Nablus'taki bir protesto sırasında başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtirken, "İsrail, ABD'den sağlanan silahlarla Filistin'deki aktivistleri hedef alıyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepki Çağrısı

Daglas, "Bu tür suçlardan tamamen İsrail işgalci hükümeti sorumludur," diyerek, Eygi'nin katıldığı barışçıl gösteride yaşananların uluslararası toplumu harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı. Vali, "İsrail, Gazze'de ve Batı Şeria'da ayrım yapmaksızın cinayetler işliyor," ifadesini kullandı.

Önceki Olaylar ve İyileşme Talepleri

Eygi'nin durumu, 21 yıl önce İsrail tarafından öldürülen ABD'li aktivist Rachel Corrie'yi akıllara getirdi. Corrie, 2003 yılında Gazze'de bir zırhlı buldozer tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Eylemleri ve Dikkat Çekici İfadeler

Vali Daglas, dünyanın artık bu duruma karşı durması gerektiğini belirtirken, "Hiçbir ülkenin vatandaşına merhamet etmiyor," dedi. Eygi'nin hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verildi.

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