Naci Görür'den Marmara için uyarı: Marmara'da canlı bir fay var

Marmara'da son zamanlarda artan deprem aktivitesi ve ardı ardına gelen depremler hakkında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, önemli uyarılarda bulundu. Bu depremlerin büyüklüklerini vurgulayan Görür, Marmara depremi için de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

YAŞANAN DEPREMLER MARMARA DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Marmara Denizi'ndeki Gemlik Körfezi'nde 3.2 ve 3.4 büyüklüğünde depremler olunca, İstanbullular için deprem korkusu daha fazla hissedilmeye başladı. İnsanlar "İstanbul depremi yaklaşıyor mu? Beklenen Marmara depreminin habercisi mi?" diye merak ederken, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu.

Görür, TGRT Haber ile yaptığı görüşmede, Marmara Körfezi'nde ardı ardına gelen depremlerin fayların normal hareketleri olduğunu belirtti. Marmara Körfezi'ndeki depremlerin büyüklüklerini vurgulayarak, o depremlerle ilgili endişeli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Öte yandan Marmara'da bir deprem olacağını tekrar vurgulayan Görür, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."

Naci Görür'ün de bahsettiği gibi olası bir Marmara depremine karşı hazırlık yapılması gerektiği yer bilimci uzmanların ortak görüşleri arasında yer alıyor. Özellikle bölgede canlı fay hattı olduğunun bilinmesi ve buna yönelik açıklamaların dikkate alınması önem arz ediyor.