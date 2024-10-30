Nadir Hastalıklara Yönelik Tedavi ve Araştırma Merkezleri Artırılacak

Nadir Hastalıklara Yönelik Tedavi ve Araştırma Merkezleri Artırılıyor

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı nadir hastalıklara yönelik tedavi ve araştırma merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, kas ve sinir hastalıkları için mevcut birimlerin sayısı 30’a yükseltilecek.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Güçlendiriliyor

Programda, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı korunma amaçlı sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi öngörülüyor. İl sağlık müdürlükleri, okullarda sağlıklı beslenme eğitimi verecek, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ise beslenme danışmanlığı hizmetleri artacak.

İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili belirlemeler yapılacak ve halk sağlığını korumaya yönelik eylem planları oluşturulacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında e-Nabız entegrasyonu kurulacak.

Erken Teşhis ve Tarama Programları Artırılacak

Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik erken teşhis ve tarama programları yaygınlaştırılacak. Kanser tarama merkezlerinin sayısı artırılacak ve bu merkezlerdeki niteliğin iyileştirilmesi sağlanacak.

Aşılama ve Elektronik Vaka Sistemi

Mevcut aşılama çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik stratejiler belirlenecek. Elektronik Vaka Sistemi ise tüm illerde yaygınlaştırılacak ve hasta teslim süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yeni Sağlık Merkezleri ve Programları

Aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimleri açılarak yönetim rehberi oluşturulacak. Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin sayısı artırılacak ve yeni poliklinikler açılacak.

Yerli Aşı Üretimine Destek

Ulusal biyolojik ürünler ve aşı üretiminin desteklenmesi amacıyla yeni merkezler kurulacak, ekipman ve altyapı güçlendirilecektir.

Küresel Sağlık Turizmi

Türkiye, "Health Türkiye" markası ile küresel sağlık turizmi pazarında daha etkin bir rol almayı planlıyor. Bu kapsamda, hastaların uzaktan takibi için dijital uygulamalar geliştirilecek.