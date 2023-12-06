Nafaka yüzünden hapse giren 81 yaşındaki adamı onlar kurtardı!

Nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki adamın tahliyesi ortalığı karıştırırken Erkekleri Koruma Derneği devreye girdi. Jandarma eşliğinde cezaevine gönderilen Zülfü Ş.'nin görüntüleri yürekleri sızlattı.

Nafaka yüzünden hapse giren 81 yaşındaki adamı onlar kurtardı!
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Gelen son dakika haberi üzerine 81 yaşındaki Zülfü Ş. geçtiğimiz ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unutmasıyla beraber ortalık karıştı. Avustralya'da yaşayan 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayette bulundu.

Bursa İnegöl'de şikayette bulunan bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. 81 yaşındaki adamın adliyeye sevk edilmesi üzerine tutuklanan Zülfü Ş. cezaevi önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

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Erkekleri Koruma Derneği sessizliğini bozmasıyla beraber nafaka hükümlerine uymama suçundan ötürü tutuklu yargılanarak nafaka borcunun Dernek Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesiyle cezaevinden yaşlı adam çıkartıldı. 

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