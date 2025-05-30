Nahçıvan'da Azerbaycan Basınının 150. Yılı Konferansı Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı etkinlikte, Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla önemli mesajlar verildi. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Küresel Bilgi Ortamı ve Medya Trendleri" başlıklı konferansa, çok sayıda medya yöneticisi ve uzman katıldı.

Altun'dan Kutlama Mesajı

Konferansta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı izletildi. Mesajında, Azerbaycan basınının uzun yıllar boyunca halkın sesi ve kültürel mirasın taşıyıcısı olduğunu belirtti. Altun, "Azerbaycan basını, 150 yıllık köklü geçmişiyle haber aktarmanın yanı sıra, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir" dedi.

Dezenformasyonla Mücadele

Altun, dezenformasyonun yaygın olduğu bir çağda Azerbaycan basınının hakikat mücadelesine olan katkısını takdirle karşıladı. Basının, 2. Karabağ Savaşı sürecinde de Azerbaycan'ın uluslararası arenada haklı davasını duyurmada gösterdiği başarıyı vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan Medya İşbirliği

Mesajında, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya işbirliği önemine değinen Altun, bu işbirliğinin 150 yıl önce başladığını hatırlattı. 10 Aralık 2020 tarihli Mutabakat Zaptı ile bu ilişkilere yeni bir boyut kazandırıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu’nun iki ülke arasındaki iletişim ve medya işbirliğini geliştirmede önemli bir rol oynadığını da ifade etti.

Güçlü İşbirliği Vurgusu

Altun, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla her alanda ortak geleceği hedeflediğini söyledi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in işbirliği vizyonunu örnek göstererek, iletişim ve medya alanındaki ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.

Düzenlenen konferans, Azerbaycan basınının geçmişten bugüne olan gelişimini, dezenformasyonla mücadelesini ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki medya işbirliğini gözler önüne serdi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konferansa video mesaj göndererek Azerbaycan basınının 150. yılını kutladı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Azerbaycan basınının 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, konferansa video mesaj göndererek Azerbaycan basınının 150. yılını kutladı.