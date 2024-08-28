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Namibya, İsrail'e Silah Taşıyan Gemiyi Engelledi

Namibya, 'MV Kathrin' gemisinin İsrail'e silah taşımasını engelleyerek, Filistin'e olan desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:24
Namibya, İsrail'e Silah Taşıyan Gemiyi Engelledi

Namibya'nın Kararı: Silah Taşıyan Geminin Girişi Engellendi

Güney Afrika'nın Namibya ülkesinde, İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına ve Walvis Bay Limanı'na girişi yasaklandı. Bu karar, Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab tarafından alındı. Dausab, New Era gazetesine verdiği demeçte, Namibya Liman İdaresi ve diğer ilgili kurumlara, "MV Kathrin" isimli geminin ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatını ilettiğini belirtti.

Detaylı Soruşturma ve Sonuçları

Dausab, yapılan daha detaylı soruşturmanın sonucunda geminin İsrail'e ait patlayıcı madde taşıdığına dair bulguların tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kararın Filistin'deki şiddetin sona ermesi çağrısı çerçevesinde alındığına dikkat çekti.

Uluslararası Yükümlülükler ve Duruş

Dausab, "Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra, ilgili kurumlara uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlatan bir yazı yazdım. Bu bağlamda, MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladım," ifadelerini kullandı.

Afrika'nın Vurgusu

Namibya Adalet Bakanı, özellikle diğer Afrika ülkelerinin de bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Namibya, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.

Geçmişteki İlişkiler ve Açıklamalar

Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e verdiği destek sonrası, eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, Almanya’nın ahlaki olarak BM Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılık ifade etmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı. Geingob, Almanya'nın 1904-1908 yılları arasında Namibyalılara yönelik gerçekleştirdiği soykırım olaylarına dikkat çekmişti.

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