Namık Kemal Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Festivali Heyecanı

Tekirdağ'da Yeşil Kampüs Festivali Coşkusu

Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" etkinliği, çevre dostu uygulamaların kapılarını araladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından gerçekleştirilen bu festival, üniversitelerde çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Çevre Tırı'nın Etkileyici Durağı

"Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla yola çıkan Çevre Tırı, festivalin önemli bir parçası olarak Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çeşitli atölyeler düzenlendi. Sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilerek, öğrencilerin çevre konusunda farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Öğrencilerden Destekleyici Yorumlar

Etkinliğe katılan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Oymak, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, "Sürdürülebilir gelecek için sıfır atık bilincinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliklere herkesin katılmasını tavsiye ediyorum," diye konuştu. Ayrıca, öğrenci Yağmur Akyüz de geleceği kurtaran neslin kendileri olduğunu belirterek, "Sıfır atık ve geri dönüşümün önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer etkinliğe katılan Meliha Akan, uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çevre Tırı, yarın da kampüs içerisinde öğrencilerle buluşmaya devam edecek.

Tekirdağ'da "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Namık Kemal Üniversitesi'nde açtı. Festivalde, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli hediyeler kazandı.

Tekirdağ'da "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Namık Kemal Üniversitesi'nde açtı. Festivalde, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli hediyeler kazandı.