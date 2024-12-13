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Nancing Katliamı Kurbanları Çin'de Anıldı

Çin'de, Nancing Katliamı kurbanları için düzenlenen anma töreninde bayraklar yarıya indirildi, sirenler çaldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:38
Nancing Katliamı Kurbanları Çin'de Anıldı

Çin'de Nancing Katliamı Kurbanları Anıldı

Çin'de, 2. Dünya Savaşı öncesinde yaşananNancing Katliamı kurbanları, yapılan görkemli bir törenle anıldı. Bu etkinlik, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin idari merkezi olan Nancing şehrinde gerçekleştirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, anma töreni sırasında Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yerel saatle 08.00’de anıtın bulunduğu meydanda bayraklar yarıya indirilirken, saat 10.01'de tüm şehirde sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı.

Meydanda gerçekleştirilen törende, 80 kişilik bir öğrenci grubu Japonya ile Barış Deklarasyonu'nu yüksek sesle okuyarak, katliamda hayatını kaybedenleri andı. Törenin ardından anıtın bulunduğu meydanda beyaz güvercinler uçurularak barış mesajı verildi.

Nancing Katliamı Hakkında

1937 yılında, o dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin başkenti olan Nancing'in Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri tarafından işgali sırasında, altı hafta süresince sivillere ve esir alınan askerlere yönelik korkunç katliamlar ve tecavüz olayları yaşandı. Tarihe Nancing Katliamı olarak geçen bu olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, komşu ülke kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi, 2014 yılında aldığı kararla, 13 Aralık'ı Nancing Katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü ilan etmiştir.

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