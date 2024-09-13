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Narin Güran Cinayeti: 8 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 07:11
Narin Güran Cinayeti: 8 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran'ın da bulunduğu öğrenildi.

Cansız Bedeni Bulundu

21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. İlk bulgular, Narin'in öldürülüp bir çuvala konularak dereye bırakıldığını gösteriyor.

Tutuklama ve Soruşturma Süreci

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada toplamda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, "Kasten öldürmeye iştirak etmek" ve "Suç delillerini yok etmek" gibi suçlamalarla tutuklandı.

Yüksek Riskli İfadeler

Şüphelilerden birisi, amca Salim Güran tarafından tehdit edildiğini ve Narin'in cesedinin yok edilmesi için kendisinden 200 bin lira istendiğini iddia etti.

Mahalledeki Gelişmeler

Narin'in cinayeti mahallede büyük bir şok etkisi yarattı. Arama çalışmaları sırasında, tavşantepe mahallesinin muhtarı ve Narin'in amcası olan Salim Güran, gözaltına alınarak tutuklandı.

Sonuç ve Devam Eden Soruşturma

30 kişilik şüpheliler listesi dikkatlice inceleniyor ve soruşturma süreci devam ediyor. Bu trajik olay, toplumda infial yaratmaya devam etmekte.

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