DOLAR
34,25 -0,16%
EURO
37,14 -1,13%
ALTIN
2.970,42 -1,58%
BITCOIN
2.600.174,7 0,47%

Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'ın Savunması

Narin Güran cinayet davasında sanık Enes Güran mahkemede savunma yaptı, çelişkili beyanlar ve iddialar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:28
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'ın Savunması

Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, tutuklu sanıklardan Enes Güran savunma yaptı. Dava süreci Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Enes Güran'dan Savunma

Mahkeme, Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını hatırlattı. Mahkeme başkanının, Salim Güran'ı evinde görüp görmediğine dair sorusuna, Enes Güran "O gün Salim Güran'ı evimde hiç görmedim" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı, Enes'in önceki beyanlarını hatırlatınca, Güran "Olayın şokunda olduğum için bazı şeyleri hatırlayamıyorum" ifadelerini kullandı. Narin'in kaybolduğu gün cep telefonuna dair HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edilmesi üzerine Güran, "Kesinlikle Salim Güran'ın evine gitmedim" dedi.

Suçlamalara Yanıt Verdi

Narin'in, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldüğüne dair iddialara, Güran "Böyle bir durum yok, evde uyuyordum" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile anneniz arasında bir ilişki var mıydı?" diye sorması üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta, bu soru bana sorulmaz" karşılığını verdi.

Güran, savcının kendisine yönlendirmeleri hakkında kesin bir şey olmadığını ifade etti. Kolundaki ısırık izinin nereden geldiğine ilişkin soruya ise, "Kolumdaki iz üçüncü gün oldu" dedi ve bunun cezaevinde yaşananlarla ilgili olduğunu öne sürdü.

Çelişkili Beyanlar Üzerine Tartışmalar

Diyarbakır Barosu avukatlarından Derya Yıldırım, Güran'a daha önce ifade vermesi sonrasında çelişkili beyanlar verdiğini belirtti. Enes Güran, avukatıyla görüşerek "Her şeyi anlat" ifadesinin ardından daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, aileyle ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını ve Narin'in faillerinin cezalandırılması için gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etti. Enes Güran, aleyhinde yaptığı ifadeleri kabul etmediğini belirtip, duruşmaların kendine karşı adil olmadığını iddia etti.

Duruşma, Enes Güran'ın savunmasının ardından tutuklu anne Yüksel Güran'ın savunmasıyla devam edecek. Ayrıca, duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı milletvekilleri de takip etti.

İLGİLİ HABERLER

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak