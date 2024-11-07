Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'ın Savunması

Narin Güran Cinayeti Davası Başlıyor

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, tutuklu sanıklardan Enes Güran savunma yaptı. Dava süreci Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Enes Güran'dan Savunma

Mahkeme, Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını hatırlattı. Mahkeme başkanının, Salim Güran'ı evinde görüp görmediğine dair sorusuna, Enes Güran "O gün Salim Güran'ı evimde hiç görmedim" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı, Enes'in önceki beyanlarını hatırlatınca, Güran "Olayın şokunda olduğum için bazı şeyleri hatırlayamıyorum" ifadelerini kullandı. Narin'in kaybolduğu gün cep telefonuna dair HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edilmesi üzerine Güran, "Kesinlikle Salim Güran'ın evine gitmedim" dedi.

Suçlamalara Yanıt Verdi

Narin'in, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldüğüne dair iddialara, Güran "Böyle bir durum yok, evde uyuyordum" şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile anneniz arasında bir ilişki var mıydı?" diye sorması üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta, bu soru bana sorulmaz" karşılığını verdi.

Güran, savcının kendisine yönlendirmeleri hakkında kesin bir şey olmadığını ifade etti. Kolundaki ısırık izinin nereden geldiğine ilişkin soruya ise, "Kolumdaki iz üçüncü gün oldu" dedi ve bunun cezaevinde yaşananlarla ilgili olduğunu öne sürdü.

Çelişkili Beyanlar Üzerine Tartışmalar

Diyarbakır Barosu avukatlarından Derya Yıldırım, Güran'a daha önce ifade vermesi sonrasında çelişkili beyanlar verdiğini belirtti. Enes Güran, avukatıyla görüşerek "Her şeyi anlat" ifadesinin ardından daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, aileyle ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını ve Narin'in faillerinin cezalandırılması için gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etti. Enes Güran, aleyhinde yaptığı ifadeleri kabul etmediğini belirtip, duruşmaların kendine karşı adil olmadığını iddia etti.

Duruşma, Enes Güran'ın savunmasının ardından tutuklu anne Yüksel Güran'ın savunmasıyla devam edecek. Ayrıca, duruşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı milletvekilleri de takip etti.