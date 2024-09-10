Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: İtirafçı Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bugün bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve itirafları, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Narin’in öldürülmesine ilişkin çapraz sorgular devam ederken, bir şüpheli suçunu itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

İşte soruşturmada son gelişmeler:

EK GÖZALTI SÜRESİ KARARI ALINDI

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki sorgularına devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlıların çapraz sorgularını derinleştirirken, 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı alındı. Savcılık tarafından alınan bu karar, soruşturmanın daha detaylı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF GELDİ

Soruşturmanın en önemli adımlarından biri, şüphelilerin çapraz sorguya alınması oldu. Sorgu sırasında N.B. isimli şüphelinin suçunu itiraf etmesiyle birlikte olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda N.B.’nin aracı, Narin’in kaybolmasından kısa bir süre sonra olay yerinde görülmüş ve aracın yaklaşık 50 dakika boyunca cesedin bırakıldığı bölgeye yakın bir yerde kaldığı tespit edilmişti. Bu bilgiler doğrultusunda, çapraz sorguda suçunu itiraf eden N.B. adliyeye sevk edildi.

NARİN’İN CESEDİNİ SAKLAMAK İÇİN PARA TEKLİF EDİLMİŞ

N.B.'nin ifadesi, olayın vahametini gözler önüne serdi. Sıva ustası olduğu öğrenilen N.B., Narin Güran’ın cesedini saklaması karşılığında 200 bin lira para teklifi aldığını itiraf etti. İfadesinde, Narin’in amcası olduğu belirtilen Salim Güran’ın, battaniyeye sarılı cesedi kendisine vererek cesedi yok etmesini istediğini ve karşılığında para teklif ettiğini açıkladı. N.B., cesedi bir çuvala koyarak Eğertutmaz Deresi’ne götürdüğünü ve burada bulduğu bir su alanına çuvalı bıraktığını belirtti.

Şüpheli, cesedin fark edilmemesi için üzerine taş koyduğunu ve bu şekilde cesedi saklamaya çalıştığını itiraf etti. Bu itiraf, olayın derinleşmesini sağladı ve yetkililer soruşturmayı genişletti.

DERE KENARINDA KEŞİF YAPILDI

N.B.’nin itirafının ardından, jandarma eşliğinde olay yerine götürüldü ve dere kenarında keşif yapıldı. Eğertutmaz Deresi’nin kenarında yapılan bu keşif, N.B.’nin ifadelerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, N.B.’nin yönlendirmesiyle cesedin saklandığı noktada detaylı incelemelerde bulundu. Bu keşif, soruşturmanın kritik aşamalarından biri olarak değerlendirildi.

WHATSAPP KONUŞMALARI İSTENDİ AMA OLUMSUZ YANIT ALINDI

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin Güran’ın amcası Salim Güran ile N.B. arasında geçen Whatsapp konuşmalarını geri getirebilmek için Meta şirketine başvurdu. Ancak, Meta şirketi silinen bu konuşmaları geri getirme taleplerine olumsuz yanıt verdi. Silinen mesajlar önemli bir delil olarak değerlendirilse de, bu verilerin geri getirilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorguları hala devam ederken, soruşturma kapsamında önemli delillerin toplanması ve olayın aydınlatılması için güvenlik güçleri titiz bir çalışma yürütüyor.

24 ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Başsavcılık, Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı derinleştirirken, 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı. Bu karar, şüphelilerin sorgularının tamamlanabilmesi ve olayla ilgili daha fazla bilgi edinilebilmesi için alındı. Şüphelilerin gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığı belirtilirken, soruşturmanın bu sürede yeni gelişmelere sahne olabileceği kaydedildi.

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi, Diyarbakır’da büyük bir üzüntü yaratırken, cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli ile ilgili önemli gelişmeler yaşanırken, N.B. isimli şüphelinin suçunu itiraf etmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Narin Güran’ın amcası olduğu belirtilen Salim Güran’ın, cesedi saklaması için N.B.’ye 200 bin lira teklif etmesi olayın detaylarına ışık tuttu.