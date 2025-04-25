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Narin Güran Cinayetinde 12 Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık ile 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma, 2 Mayıs'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 23:05
Narin Güran Cinayetinde 12 Sanığın Yargılamasına Devam Edildi

Narin Güran Cinayetinde Yargılama Süreci Devam Ediyor

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Kapalı gerçekleştirilen duruşma, 2 Mayıs'a ertelendi.

Duruşma Ayrıntıları

Davada 6'sı tutuklu olmak üzere toplam 12 sanık yer alıyor. Tutuklu sanıklar arasında Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya bulunuyor. Tutuksuz sanıklar ise Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran. Suça sürüklenen çocuklar ise R.A. (16), M.G. (16) ve I.K. (17).

Sanıkların yargılanmasına, suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Tanıkların Dinlenmesi ve Açıklamalar

Davada 2 tanık dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, süreci başlangıcından beri takip ettiğini, ilk yargılamadaki hükmün kendisini tatmin etmediğini belirtti. Tanrıkulu, "Soruşturmanın etkin bir şekilde ele alınması ve yargılamaların da aynı etkinlikte gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Aranın ardından duruşmada toplamda 5 tanık daha dinlendi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını sunması için süre talebi yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada beyanda bulundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin isnat edilen suçlardan tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Olayın Geçmişi

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma, 21 Ağustos 2024'te kaybolmasından sonra, 8 Eylül 2024'te cansız bedeninin bulunmasının ardından hız kazandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Geçtiğimiz yıl 23 Ekim 2024'te, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmiş, davanın yargılamasına 7 Kasım 2024'te başlanmıştı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Adliyesi'nden yoğun güvenlik önlemleriyle Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Adliyesi'nden yoğun güvenlik önlemleriyle Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

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