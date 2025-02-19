Narin Güran Cinayetinde 4 Çocuğa Takipsizlik Kararı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 çocuk hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde geldiği merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş ve cansız bedenine 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir karar aldı.

Başsavcılığın Kararları

Başsavcılık, R.A. isimli 16 yaşındaki çocuk hakkında, "çocuğu kasten öldürmek" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yetersiz delil gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. R.A. ile ilgili ifadelere ve dosya kapsamına dayanarak “suçluyu kayırma” eylemindeki rolü öne çıkarılmıştır.

Aynı şekilde, M.G. hakkında da benzer delil yetersizliği nedeniyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Diğer iki çocuk G.G. ve A.Ç.D. hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan yeterli delil elde edilemediği bildirilmiştir.

Mahkeme Süreci ve Cezalar

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024’te oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, tutuklu sanıklardan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdikten sonra, bu sanıkların hapiste kalmaya devam etmelerine hükmetmiştir.

Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedenini saklamayı itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi R.A. hakkında tahliye kararı verilmiştir.

Yeni Delil Olması Durumunda Yeniden Soruşturma Olacak

Başsavcılık, konuyla ilgili olarak çocuklar ve dosya hakkında yeni delil elde edilmesi halinde yeniden soruşturma yapılabileceğini kaydetmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi çerçevesinde, her aşamada soruşturmanın yeniden başlatılması mümkün olabilir.