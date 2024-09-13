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Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:51
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Fuat Güran'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 10’a yükselmiş oldu.

8 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla örtülmüş halde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, gözaltına alınarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor

ANNE VE AĞABEY "KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İŞTİRAK" İLE SUÇLANIYOR

Tutuklanan şüphelilerden anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak" ile suçlanıyor. Amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, "suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. Bu gelişmelerle birlikte, tutuklu sayısı 10’a yükselmiş oldu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ GELİŞMELER

Soruşturma sürecinde, şüphelilerden Narin'in diğer amcaları Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran, kuzeni Melike Güran ve işçi R.A. (15) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler adliyeden polis koruması eşliğinde çıkarıldı. Bu süreçte, tutuklanan diğer şüphelilerle ilgili soruşturma devam ederken, yeni delillerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

NARİN GÜRAN'IN KAYBOLMASI VE CİNAYETİN AYRINTILARI

21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sonrası, 8 Eylül sabahı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu tarafından Eğertutmaz Deresi’nde bulunan küçük çocuğun cesedi hakkında açıklama yapıldı. Vali Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre, Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvala konulup dere kenarına getirildiği ve çuvalla birlikte derenin kenarına yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatıldığı anlaşılmıştır." şeklinde bilgi verdi.

İFADELER VE İDDİALAR SORUŞTURMAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran’ın kendisinden, Narin’in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü. Bahtiyar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Salim Güran bana, 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklinde tehdit etti." iddiasında bulundu. Bu ifade üzerine, Bahtiyar da "çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni delillerin ve ifade tutanaklarının incelenmesi sürüyor. Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli ise jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma süreci kapsamında, 24 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 3 şüpheli adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi ise serbest bırakılmıştı.

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