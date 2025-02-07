Narin Güran Cinayetinde Bakanlık İtirazda Bulundu

Narin Güran Cinayeti Davasında Cezaya İtiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya karşı hukuki adım attı. Sanığın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almasının ardından, Bakanlık, kararı temyiz etmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

İtirazın Gerekçeleri

İstinaf dilekçesinde, yerel mahkeme tarafından sanık Nevzat Bahtiyar'a “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Dilekçede, Bahtiyar'ın olay günü suça giden süreçte sanık Salim Güran ile iletişim kurduğu ve diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunduğu vurgulandı.

Sanığın, Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracıyla saklaması ve durumu yetkililere bildirmemesi, onun diğer sanıklarla fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğinin göstergesi olarak değerlendirildi. Dilekçede ayrıca, Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ceza verilmesi gerektiği ifade edilerek, mevcut kararın hatalı olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında yapılan yargılamanın yeniden gözden geçirilmesi ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için istinaf incelemesi talep etti.