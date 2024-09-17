Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde bulunmuştu. Bu korkunç olay, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in ölüm nedeni netleşmeye başladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemelere göre, küçük kız boğularak öldürüldü. Henüz kesin otopsi raporu bekleniyor, ancak ortaya çıkan ilk bulgular, cinayetin işleniş biçimi hakkında önemli ipuçları veriyor.

NARİN'İN KAYBOLMASI VE BULUNMASI

Narin Güran’ın kaybolması, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal bir mahallede gerçekleşmişti. 21 Ağustos 2024’te kayıplara karışan Narin’in ailesi ve çevresi, günlerce süren arama çalışmalarının ardından küçük kızın izine rastlayamadı. Ancak 9 Eylül tarihinde, bir dere yatağında çuval içerisinde bulunan ceset, Narin’e aitti.

Cesedin bulunmasıyla birlikte başlatılan geniş çaplı soruşturmada, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran dahil olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı. Amcası Salim Güran’ın otomobilinde Narin’e ait DNA izlerine rastlanılması, şüpheleri bu kişilerin üzerinde yoğunlaştırdı.

NARİN GÜRAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın aydınlatılması için yapılan otopsi sonucunda, Narin’in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. CNN TÜRK’ün ulaştığı bilgilere göre, Narin’in boğulma sırasında ağzından çıkan sıvı, amca Salim Güran’ın eline ve oradan da aracının direksiyonu ile koltuğuna bulaşmış. Bu bulgu, amcanın Narin’in cesedini taşıdığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Ancak bu durum, Narin’in amcası tarafından öldürüldüğünü net bir şekilde göstermiyor. Amca Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf etmişti. Bu noktada cinayetin kim tarafından işlendiği sorusu hala belirsizliğini koruyor.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Narin Güran’ın cansız bedeni üzerinden aldığı 91 farklı bulguyu incelemeye devam ediyor. Otopsi raporunun 23 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu rapor, cinayetin tüm detaylarını ortaya koyarak, olayın daha da aydınlanmasını sağlayacak.

Ayrıca, Diyarbakır’da da biyolojik bazı incelemeler devam ediyor. Diyarbakır’daki çalışmaların sonuçlarıyla birlikte, cinayetin tam olarak nasıl işlendiği ve kimlerin ne şekilde olaya karıştığı daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA YENİ İDDİALAR: AMCA MI ÖLDÜRDÜ?

Cinayet soruşturması devam ederken, ortaya çıkan yeni bulgular ve iddialar, olayın karmaşıklığını artırıyor. Narin’in amcası Salim Güran’ın arabasında bulunan sıvı izlerinin, Narin’in ölümünden sonra ağzından çıkan sıvı olduğu düşünülüyor. Bu izlerin bulunması, amcanın cesedi taşıdığı yönündeki itirafını destekler nitelikte.

Ancak, bu bulgular amcanın cinayeti işlediği anlamına gelmiyor. İddialara göre, cesedi taşırken eline bulaşan bu sıvı, aracın ön koltuğuna ve direksiyonuna da bulaşmış olabilir. Cinayetle ilgili kesin bir sonuca varmak için, otopsi raporunun açıklanması bekleniyor.

SORUŞTURMADA YENİ ŞÜPHELİLER: NARİN'İN AĞABEYİ VE DİĞER İKİ GENÇ

Narin Güran cinayetinde sadece amcası değil, aynı zamanda annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve olayla bağlantılı diğer kişiler de gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Narin’in ağabeyi Enes’in amcasının aracında olup olmadığı, cinayete başka kimlerin karıştığı soruları da gündeme geliyor.

Bazı iddialara göre, cinayete karıştığı düşünülen iki genç daha araştırılıyor. Bu kişilerin olayla ne şekilde bağlantılı oldukları, soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

CİNAYETİN TÜM DETAYLARI ADLİ TIP RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

Cinayetin işleniş biçimi ve kim tarafından işlendiği, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla netleşecek. Olay yerinden toplanan bulguların incelenmesi ve Diyarbakır’da yapılan biyolojik araştırmalar sonucunda, cinayet hakkında kesin bilgiler elde edilecek.

Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş olsa da, cinayeti kimin işlediği ve bu süreçte kimlerin ne şekilde rol oynadığı henüz tam olarak aydınlatılmış değil. Ancak, önümüzdeki günlerde açıklanacak otopsi raporlarıyla birlikte, bu trajik olayın tüm detayları gün yüzüne çıkacak.