Narin Güran Cinayetinde Sanığa İtiraz: Nevzat Bahtiyar'ın Aldığı Cezaya Bölge Mahkemesi Başvurusu Yapıldı

Narin Güran Cinayetinde İtiraz Gelişti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar hakkında verilen ceza, itiraz konusu oldu. Diyarbakır Barosu, Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan aldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasını, Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

Dava Süreci ve İtiraz Gerekçeleri

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan istinaf dilekçesinde, Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldığı hatırlatıldı. Dilekçede, Bahtiyar'ın sanık sıfatıyla kasten öldürme eylemine katıldığını gösteren delillerin bulunduğu vurgulandı.

Daha önce 28 Aralık 2024'te görülen duruşmada, Bahtiyar'a verilen cezanın hukuka aykırı olduğu ifade edildi. İtiraz dilekçesinde, sanık Bahtiyar'ın olay sırasında ve sonrasında suçun işlenmesine aktif olarak katıldığı, bu nedenle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Talep ve Beklentiler

Dilekçenin sonuç kısmında, Bahtiyar'ın "müşterek fail" olarak değerlendirilmesi talep edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık tarihli kararının, istinaf incelemesi sonucunda yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasının kaldırılması ve diğer sanıklar gibi TCK'nın 5237 Sayılı 82/1-d-e maddesine uygun olarak cezalandırılması istendi.

Mahkeme ve Savcılığın Yaklaşımı

Ayrıca, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Bahtiyar'ın aldığı cezaya karşı istinaf başvurusunda bulunmuştu. 28 Aralık 2024'te yapılan karar duruşmasında, diğer sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Şimdi gözler, itirazın sonuçlanacağı Bölge Adliye Mahkemesi'nde.