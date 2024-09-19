Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti ile ilgili soruşturma devam ederken, yeni bir iddia daha gündeme geldi. Henüz Narin’in kim tarafından öldürüldüğü kesinleşmemiş olsa da şüpheli sayısı artıyor. Cinayetin ardındaki sır perdesi henüz aralanmamışken, gözler bu kez Narin’in ağabeyi Enes Güran’a çevrildi. Narin’in kaybolmadan bir gün önce Malatya’da çalışan Enes Güran’ın Diyarbakır’a gelmiş olması, "Cinayet için mi çağrıldı?" sorusunu akıllara getirdi.



ENES GÜRAN MALATYA’DAN DİYARBAKIR’A GELDİ

Narin Güran’ın öldürülmesinden bir gün önce, ağabeyi Enes Güran’ın Malatya’dan Diyarbakır’a gelmiş olması soruşturmanın kilit noktalarından biri haline geldi. Enes Güran ifadesinde, ağabeyi Baran’ın askere gidecek olması ve kuzeninin düğünü için izin aldığını belirtse de, Narin’in kaybolduğu günlerdeki hareketleri cinayetle ilgili şüpheleri artırdı. Özellikle Enes’in, kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri, Narin’in boğularak öldürülmesiyle bağlantılı olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

Enes Güran ise bu iddiaları reddederek, cinayet saatlerinde uyuduğunu ve kardeşinin ölümüyle bir ilgisinin olmadığını savunuyor. Ancak soruşturma ilerledikçe, Enes’in Diyarbakır’a gelişinin cinayetle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanacak.

CİNAYETTE TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak daha önce tutuklanan 11 kişinin ardından, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da tutuklandı ve tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Aile bireylerinden olan Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcaları da soruşturma kapsamında tutuklanmış durumda. Bu tutuklamalarla birlikte aile içi bir hesaplaşma veya planlanmış bir cinayet olabileceği ihtimali kuvvetleniyor.

ADLİ TIP RAPORU: NARİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ilk rapor, Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğünü doğruluyor. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu’nun patoloji birimi tarafından hazırlanan histopatoloji raporunda, Narin’in boyun ön kas gruplarında kanama bulgularına rastlandı. Bu bulgular, cinayetin fiziksel şiddet içerdiğini ve boğulma sonucunda gerçekleştiğini gösteriyor.

Narin’in cesedinden alınan 91 örnek üzerinde yapılan incelemeler devam ederken, soruşturma sürecinde elde edilen her bulgu, cinayeti aydınlatmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Ancak, cinayeti kimin işlediği ve neden işlediği soruları halen cevap bekliyor.

AMCA SALİM GÜRAN: ‘KARIŞMAYIN, HALLEDERİM’ DEDİ Mİ?

Cinayetle ilgili önemli bir iddia da Narin’in amcası Salim Güran hakkında ortaya atıldı. Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’ın ifadesine göre, amcasının Narin’in kaybolmasından 2-3 gün sonra "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" dediği iddia ediliyor. Ancak Devran Güran, babasının böyle bir söylemde bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, Devran Güran’ın olay günüyle ilgili WhatsApp yazışmalarını ve arama kayıtlarını silmiş olması dikkat çekti. Soruşturmayı yürüten ekip, bu hareketin cinayetle ilgili olabileceğini düşünüyor. Devran Güran, bu yazışmaları neden sildiği konusunda bir açıklama yapmazken, diğer günlere ait mesajları silmemesi de şüpheleri üzerine çekiyor.

İMAM HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında imam R.K. de bulunuyor. 11 Eylül’de serbest bırakılan imam hakkında, telefonunda uygunsuz görüntüler bulunduğu iddiaları üzerine idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu iddiaları incelemek üzere iki müfettiş görevlendirdi ve soruşturma başlattı. İmamın şu anda yıllık izinde olduğu biliniyor.

META ŞİRKETİNDEN MESAJLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Narin Güran cinayetinin ardından, aile üyeleri ve köydeki bazı kişilerin sildiği WhatsApp mesajlarıyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, META şirketinin WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini ve depolamadığını belirttiğini söyledi.

META’nın bu tavrı üzerine, cinayet soruşturmasını yürüten ekipler, mesajların farklı şekillerde depolanıp depolanmadığını araştırmaya devam ediyor. Bakan Uraloğlu, adalet mekanizmasıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve ellerindeki bilgileri paylaşmaya gayret ettiklerini ifade etti.