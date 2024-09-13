Narin Güran'ın Cinayetinde Baba ile Tutuklanan Anne ve Ağabeyin fadelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında bir çuval içinde bulundu. Cinayet soruşturmasında şüphelilerin sayısı artarken, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ifadeleri dikkat çekiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan ifadeler ve yeni detaylar büyük yankı uyandırdı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN İFADESİ: "BU İDDİALARDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıkta verdiği ifade sırasında soğukkanlı bir tavır sergiledi. Sorgusunda, hakkındaki tüm iddiaları reddeden Yüksel Güran, "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcası Salim Güran'la ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda ise, "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

Yüksel Güran’a, olay günü saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasıyla ilgili sorular yöneltildi. Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" dedi. Ancak HTS kayıtları incelendiğinde, üç aramanın daha bulunduğu ortaya çıktı. Savcı bu durumu sorguladığında, Yüksel Güran diğer aramaları açıklayamadı.

BABANIN İFADESİ: "EŞİME GÜVENİYORUM, KIZIMIN KATİLİ BULUNSUN"

Cinayet soruşturmasında ifadesine başvurulan Narin'in babası Arif Güran, Salim Güran’ın aracında bulunan DNA örnekleri hakkında, "Arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Baba Arif Güran’a, eşi Yüksel Güran ile ağabeyi Salim Güran arasındaki yasak aşk iddiaları sorulduğunda ise, "Ben eşime güveniyorum. Böyle bir ilişki yoktur. Burada Salim'e güvendiğimden değil, eşime güvendiğimden. Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun, isterse eşim olsun, her türlü cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

AĞABEY ENES GÜRAN: "SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KOLUMU ISIRDIM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim de Narin'in ağabeyi Enes Güran oldu. Daha önce kolundaki diş izleri nedeniyle gözaltına alınan Enes Güran, diş izleriyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. İfadesinde, "Kardeşim kaybolunca köye askerler geldi. Arama faaliyetleri başlayınca ben sinir krizleri geçirdim. Sonra da kolumu ısırmaya başladım" dedi. Sırtındaki çiziklerin nedenini de mısır tarlasında arama sırasında mısır koçanlarının sırtına değmesiyle açıklayan Enes Güran, ifadesinde, "Aramalar sürerken mısır tarlasına gittik. Mısırın koçanları sırtıma değdi, ayrıca ahır ve metruk yapılarda arama yaptığımız için sırtımdaki çizikler buradaki sürtünmelerden dolayı oluştu" ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak devam eden soruşturmada, 1’i tutuklu, 24’ü gözaltında olmak üzere toplam 26 şüpheli bulunuyor. Tutuklanan isimler arasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve köy muhtarı amca Salim Güran’ın eşi de yer alıyor. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bazıları serbest bırakılırken, soruşturma kapsamındaki gelişmeler ve ortaya çıkan ifadeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

KATİLİ BULUNAMAYAN BİR CİNAYET SORUŞTURMASI

Şu ana kadar cinayetin faili olarak belirlenmiş bir kişi bulunmazken, Narin Güran soruşturması 10'u tutuklu, 24 şüpheliyle devam ediyor. Narin'in cinayetinin çözülmesi için yapılan çalışmalar sürerken, yeni detaylar ve ifadeler, cinayetin çözümüne dair ipuçları verebilir. Soruşturma kapsamındaki tutuklamalar ve ifadelere rağmen, katilin kim olduğu hâlâ netleşmiş değil.