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Narkoçelik-34 Operasyonu: 103 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli Narkoçelik-34 operasyonunda 103 kişi uyuşturucu ticareti nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:49
Narkoçelik-34 Operasyonu: 103 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-34 Operasyonu ile Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Eskişehir'de başlatılan ve 11 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-34' operasyonu kapsamında toplam 103 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla operasyon hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, internetten uyuşturucu madde satışına yönelik gelişmelerin üzerinde durdu. Şüphelilerin, kripto para ile ödeme aldıklarını belirtti.

Geçmişteki Uyuşturucu Operasyonlarında Artış

Operasyon, Eskişehir merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır illerini kapsıyor. Toplamda 150 ekip, 500 personel ve 11 narkotik dedektör köpeği operasyonlara katıldı. Hava destekli unsurlar da operasyonlar sırasında kullanıldı.

(Gözaltına Alınanlar ve Yargı Süreci)

74 farklı adrese yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 100’ü tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi. Sonuç: Bu operasyon, ülke genelinde uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelelerin bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34"...

Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

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