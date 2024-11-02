DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.386.400,99 -0,56%

Narkoçelik-45 Operasyonu: 2 Binden Fazla Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 10:41
Narkoçelik-45 Operasyonu: 2 Binden Fazla Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-45 Operasyonları Sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-45" operasyonları kapsamında 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 hafta önce 77 ilde başlatılan operasyonların 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Başarılar ve Teşekkürler

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve bu operasyonda yer alan kahraman polis teşkilatına teşekkür etti. "Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamaney: İsrail ve ABD'ye Sert Yanıt Verilecek
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Şehit Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyareti
3
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve CIA Direktörü Burns'tan Barış Görüşmesi
4
İsmailağa Camii'nde Silahlı Saldırı Üzerine Vakıftan Açıklama
5
Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
7
MİT, El Kaide Üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da Elde Etti

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi