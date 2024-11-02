Narkoçelik-45 Operasyonu: 2 Binden Fazla Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-45 Operasyonları Sonuçlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-45" operasyonları kapsamında 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 hafta önce 77 ilde başlatılan operasyonların 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Başarılar ve Teşekkürler

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve bu operasyonda yer alan kahraman polis teşkilatına teşekkür etti. "Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.